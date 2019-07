Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni kellene. Kína nem jelent fenyegetést Oroszország számára, az Iránnal szembeni erőfitogtatás csak veszélyes helyzetet teremthet, és Moszkva kész megfontolni a Grúziával szemben hozott szankciók feloldását – egyebek között erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Argumenti i Fakti című lapnak adott, szerdán megjelent interjújában.","shortLead":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni...","id":"20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc3b-1ff4-4f4b-b19d-2aa6151ab799","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","timestamp":"2019. július. 17. 06:05","title":"Elmondta az orosz külügyminiszter, mit is kéne Ukrajnában csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több légitársaság is rosszul járt a Boeing 737 Max földre rendelése miatt. A Ryanair a vártnál kisebb mértékű utasforgalom-bővülésre, a veszteséges bázisok bezárására készül. ","shortLead":"Több légitársaság is rosszul járt a Boeing 737 Max földre rendelése miatt. A Ryanair a vártnál kisebb mértékű...","id":"20190717_Elhalasztja_budapesti_jaratanak_bevezeteset_a_Flydubai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1855ab0-b3f4-43ae-99c4-3d030d2e56fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Elhalasztja_budapesti_jaratanak_bevezeteset_a_Flydubai","timestamp":"2019. július. 17. 14:38","title":"Elhalasztja budapesti járatának bevezetését a Flydubai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","shortLead":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","id":"20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4828b5ac-e620-44e6-810f-a6a8f553122c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","timestamp":"2019. július. 17. 09:38","title":"Majkának nem nagyon van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","shortLead":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","id":"20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d210964-9e6f-45b5-a8d2-f940e000aed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","timestamp":"2019. július. 18. 18:45","title":"Még mindig rejtély, ki és miért ölette meg az újságírónőt Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","shortLead":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","id":"20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b401e-3b4a-44ad-8e63-0de292ad2a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","timestamp":"2019. július. 18. 08:15","title":"Dunai hajóbaleset: még mindig Budapesten van az utolsó koreai áldozat családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget, és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866c3373-2105-4241-98ec-2fb0f632019f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven év után sodorta partra a víz a hajóról vízbe dobott üzenetet. A szerzője most is épp egy hajón van.","shortLead":"Ötven év után sodorta partra a víz a hajóról vízbe dobott üzenetet. A szerzője most is épp egy hajón van.","id":"20190718_Megtalaltak_a_titokzatos_palackposta_eredeti_tulajdonosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=866c3373-2105-4241-98ec-2fb0f632019f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f5ccfc-877a-424f-9947-e34f0f22acfd","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Megtalaltak_a_titokzatos_palackposta_eredeti_tulajdonosat","timestamp":"2019. július. 18. 10:11","title":"Megtalálták a titokzatos palackposta eredeti tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810692a-a305-48ab-a128-3a5501879cc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltón, és igazán rendhagyó módon emlékeznek a holdra szállás 50. évfordulójára az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Méltón, és igazán rendhagyó módon emlékeznek a holdra szállás 50. évfordulójára az Egyesült Államokban. ","id":"20190718_nasa_apollo_11_urhajo_washington_emlekmu_holdra_szallas_50_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e810692a-a305-48ab-a128-3a5501879cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5814e1-c9b1-4224-91e9-d0e3238467bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_nasa_apollo_11_urhajo_washington_emlekmu_holdra_szallas_50_eves","timestamp":"2019. július. 18. 17:03","title":"Űrhajóvá változott a Washington-emlékmű, és kegyetlen jól néz ki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]