[{"available":true,"c_guid":"db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai Kvangdzsuban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmeinek zárófordulójában.","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai...","id":"20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8403fc6-057d-444c-a79d-65326662a106","keywords":null,"link":"/sport/20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","timestamp":"2019. július. 19. 10:14","title":"Kiütéses győzelemmel zárták a csoportkört a férfi pólósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai menekült utazott összezsúfolódva - jelentette be szerdán a mexikói országos bevándorlási hivatal.","shortLead":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai...","id":"20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449b78bb-a51f-4622-9bee-d13fbe651fe1","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 18. 05:25","title":"112 menekültet zsúfoltak össze egy kamionba Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1ee48e-d581-4675-b77e-086bcec124f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehelyett jó hangulatú találkozóról írtak. 