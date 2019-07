Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03d478e5-5b11-4e09-9055-16aeb3a71652","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszállítmányt kellett lekapcsolnia a rendőröknek a magyar utakon. ","shortLead":"Újabb horrorszállítmányt kellett lekapcsolnia a rendőröknek a magyar utakon. ","id":"20190722_Foto_Most_egy_keresztben_a_trelerre_tett_utanfutot_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d478e5-5b11-4e09-9055-16aeb3a71652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c3c1fb-2d41-44f8-8a94-c5c2d0095f7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Foto_Most_egy_keresztben_a_trelerre_tett_utanfutot_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. július. 22. 11:48","title":"Fotó: Most egy keresztben a trélerre tett utánfutót kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a889e6dc-40fc-4085-8a3d-7a87c53e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben összesen 10 személy sérült meg.","shortLead":"A balesetben összesen 10 személy sérült meg.","id":"20190722_Tomegbalesetet_okozott_egy_szakszerutlen_fekprobas_mikrobusz_amelyhez_egy_trelert_is_csatoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a889e6dc-40fc-4085-8a3d-7a87c53e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11377f77-9adc-42fb-a669-b372b7ce52a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Tomegbalesetet_okozott_egy_szakszerutlen_fekprobas_mikrobusz_amelyhez_egy_trelert_is_csatoltak","timestamp":"2019. július. 22. 14:14","title":"Tömegbalesetet okozott egy szakszerűtlen fékpróbás mikrobusz, amelyhez még egy trélert is csatoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.\r

","shortLead":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében...","id":"20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0168a353-7c97-4d4e-92b0-0bd9d7813354","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","timestamp":"2019. július. 21. 20:32","title":"London a Biztonsági Tanácsnak írt levélben cáfolja a brit hajó lefoglalásának iráni indokait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","shortLead":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","id":"20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5df612-e8db-46bd-8bf0-47419dd3e666","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 21. 16:51","title":"Aranyérmet szereztek a magyar diákok a 30. Nemzetközi Biológia Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4518b-0a78-4736-a9fe-74ada99306d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Cseh Katalin megtört: elismerte, volt már a Velencei-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","shortLead":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","id":"20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d31b71-c2ab-4b94-bfc2-8e674dc64b60","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. július. 21. 22:01","title":"Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]