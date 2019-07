Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","shortLead":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","id":"20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8ab12-0786-4b99-8301-7ead0833e564","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","timestamp":"2019. július. 22. 15:25","title":"500 ezer Volvót kell visszavinni tűzveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efef64ce-7943-457b-bf3e-bfae697b3963","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy leleményes állatmenhely lecsapott a lehetőségre.","shortLead":"Egy leleményes állatmenhely lecsapott a lehetőségre.","id":"20190721_Az_51es_korzet_idegenjei_segitettek_ezeknek_a_kutyaknak_otthont_talalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efef64ce-7943-457b-bf3e-bfae697b3963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69dccd9-4000-4c86-985c-b90166ef07c6","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Az_51es_korzet_idegenjei_segitettek_ezeknek_a_kutyaknak_otthont_talalni","timestamp":"2019. július. 21. 21:21","title":"Az 51-es körzet idegenjei segítettek ezeknek a kutyáknak otthont találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264b534c-38d7-4f19-80d6-a73e7ed08d82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tasbi néven mutatta be a Facebook Reality Labs annak a karkötőnek a prototípusát, ami a jövőben kényelmesebbé teheti a virtuális valóság \"élvezetét\".","shortLead":"Tasbi néven mutatta be a Facebook Reality Labs annak a karkötőnek a prototípusát, ami a jövőben kényelmesebbé teheti...","id":"20190722_facebook_vr_karkoto_tasbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=264b534c-38d7-4f19-80d6-a73e7ed08d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe65fec3-32c8-4515-869e-c62381f200de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_facebook_vr_karkoto_tasbi","timestamp":"2019. július. 22. 16:03","title":"Csinált egy furcsa karkötőt a Facebook, mindent érezhetünk vele a virtuális valóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lassuló német gazdaság okozta kockázatokról és az új európai vezetés összetételéről beszélhet majd szombaton Orbán Viktor Tusnádfürdőn.","shortLead":"A lassuló német gazdaság okozta kockázatokról és az új európai vezetés összetételéről beszélhet majd szombaton Orbán...","id":"20190723_A_gazdasagi_veszelyekrol_beszel_Orban_Tusnadfurdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f5e20-6bd1-4b87-bcc2-98b9d5486ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_gazdasagi_veszelyekrol_beszel_Orban_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. július. 23. 09:47","title":"A gazdasági veszélyekről beszél Orbán Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mélyben jóval nagyobb ellentétek feszülnek, mint amit egy hamburgerhirdetésből elsőre gondolnánk. 