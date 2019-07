Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére létrehozott alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke az Orbán családhoz sok szálon kötődő török oligarcha. Adnan Polat a szívügyének tekintett türbén túl egyre hízó cégbirodalmat tart fenn Magyarországon, és az anno Tiborcz Istvánnal közös cégét már szó szerint a nevére vette. 2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére... 2019. július. 22. 14:55 Gül baba türbéje mögött egyre duzzadó török cégbirodalom bújik meg A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel készültek. Igazi különlegességgel... 2019. július. 21. 08:03 Próbálja ki, ezzel az appal otthon is végigjátszhatja a holdra szállást A brit trónörökös hatéves lett, és elég boldognak tűnik. Biztosan az angol focimez miatt. Biztosan az angol focimez miatt. 2019. július. 22. 09:42 György hercegnek nagyon jól áll a hiányzó tejfog Bolt és alkalmazottak nélkül működő kutak nyitását tervezik Nyugat-Magyarországon. 2019. július. 22. 06:05 Önkiszolgáló benzinkutakkal terjeszkedne Magyarországon az OMV

A kassai acélmű a U.S. Steel tulajdonában van, 2021-ig tervezik levezetni az elbocsátásokat.

2019. július. 21. 15:03 Elbocsátják a kassai acélmű dolgozóinak ötödét A húszas évek parlamenti ellenzéke egy kétharmadot összetrükköző erővel szemben próbált szövetkezni és bojkottal harcolni. A fővárosi helyhatósági választások tűntek a kitörési pontnak. Hiába. 2019. július. 21. 10:00 A korszak, amikor úgy sem lehetett legyőzni a kétharmadot, ha több voksot szereztek nála Erre vajon mit lép Washington? 2019. július. 21. 18:00 Békülne az EU Donald Trumppal?