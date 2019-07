Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","id":"20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5388e05-33ab-497a-ace2-8d0c4930588e","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","timestamp":"2019. július. 25. 14:16","title":"Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottságon erőt vett a kapuzárási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat magára.","shortLead":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat...","id":"20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b94cbd-f5db-4625-80bb-466660108112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 24. 09:03","title":"Lehet, hogy egy darabig nem kellene használnia a VLC lejátszót, súlyos gond van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","shortLead":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","id":"20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a544975-20c8-493b-bea1-489946dc6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","timestamp":"2019. július. 23. 18:27","title":"Az igen, talán Hamiltont is meglepte, milyen jól vezet Toto Wolff – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c96d08-e538-44ff-82f0-8cb58f3ba8eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","timestamp":"2019. július. 24. 09:37","title":"A 80-as évek gyurmafilmjeit idéző Hunyadi-szobrot avattak Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533aab9d-fc5c-402d-81a7-4cb65a44b169","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Támadás ért egy szíriai várost, elemzők szerint a Hezbollah állásait támadta Izrael az elmúlt évek legnagyobb erejű támadásában.","shortLead":"Támadás ért egy szíriai várost, elemzők szerint a Hezbollah állásait támadta Izrael az elmúlt évek legnagyobb erejű...","id":"20190724_Izrael_Sziriaban_tamadta_a_Hezbollahot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533aab9d-fc5c-402d-81a7-4cb65a44b169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b71346-960c-40e3-a129-c861577bfdda","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Izrael_Sziriaban_tamadta_a_Hezbollahot","timestamp":"2019. július. 24. 05:36","title":"Izrael Szíriában támadta a Hezbollahot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le az országban.","shortLead":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le...","id":"20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad441d-f12c-4778-a4de-aa822e07f6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 24. 17:03","title":"Videó: 48 000 villám csapott le az Egyesült Királyságra kedden éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek szerint ezt nem bánják a leendő felhasználók.","shortLead":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek...","id":"20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4f30-aed2-4b21-b2ea-dc0635ab63d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","timestamp":"2019. július. 25. 15:03","title":"Tarol az Asus ROG Phone II Kínában, már 2,3 millió előrendelést adtak le rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]