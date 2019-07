Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Matricát használt a tetthez, visszajárót zsákmányolt.","shortLead":"Matricát használt a tetthez, visszajárót zsákmányolt.","id":"20190726_Automataeltomitot_fogtak_el_a_Rakoczi_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac513b49-6fad-48e9-a1ba-f8d2eba3206b","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Automataeltomitot_fogtak_el_a_Rakoczi_teren","timestamp":"2019. július. 26. 13:13","title":"Automata-eltömítőt fogtak el a Rákóczi téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a régiónk 11 országában van jelen az OTP Csoport.","shortLead":"Már a régiónk 11 országában van jelen az OTP Csoport.","id":"20190725_Moldovaban_vett_bankot_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cc3ee3-7a2c-48c3-b275-fdf80e4c4c68","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Moldovaban_vett_bankot_az_OTP","timestamp":"2019. július. 25. 16:22","title":"Moldovában vett bankot az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak gyógyítani egy örökletes szembetegséget, a Leber-féle veleszületett vakságot. A betegek kiválasztása már javában zajlik az első ilyen tudományos kutatáshoz.","shortLead":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak...","id":"20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0cd3-eade-44a4-aeaf-dd060e0de5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","timestamp":"2019. július. 26. 09:33","title":"Amerikában is bevetik a genetikai ollót, ami megszüntetheti a betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény...","id":"20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a030b193-98b4-4213-937f-4d3a7dbc766c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","timestamp":"2019. július. 25. 12:03","title":"Szokott cukormentes üdítőt inni? A tudósok szerint nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak a megrendelésekből.\r

","shortLead":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak...","id":"20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6b9eda-11e8-4e42-bf68-e8adb9c0f221","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","timestamp":"2019. július. 25. 19:43","title":"Amerikai szankciókkal sújtották a venezuelai elnök mostohafiait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus végét is.","shortLead":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus...","id":"20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0053d286-4f5c-4c5c-bb97-7908175cee7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","timestamp":"2019. július. 25. 18:03","title":"Hatalmas cunamikat fedeztek fel a Nap felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]