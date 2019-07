Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer közepén lévő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillag fényének megfigyelésével támasztották alá az eddigi leghatározottabban Albert Einstein 1915-ös relativitáselméletét amerikai tudósok.","shortLead":"A Tejútrendszer közepén lévő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillag fényének megfigyelésével támasztották alá...","id":"20190726_albert_einstein_relativitaselmelet_tejutrendszer_fekete_lyuk_csillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75436289-e455-405c-ba52-f3d4ba637cce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_albert_einstein_relativitaselmelet_tejutrendszer_fekete_lyuk_csillag","timestamp":"2019. július. 26. 19:03","title":"Bizonyították, hogy Einsteinnek már megint igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést tartani. Így akár az olyan alkalmazkodóképes fajok is, mint a széncinege, a füsti fecske és a szarka is veszélyeztetetté válhatnak hosszútávon.","shortLead":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést...","id":"20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfeebbd-ded5-4dff-8ae1-214559016993","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 19:03","title":"Nem bírják a klímaváltozás tempóját a madarak, több faj is veszélyeztetett lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","shortLead":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","id":"20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e783c-67db-49fa-8578-5ea3cd8c3fea","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","timestamp":"2019. július. 25. 16:59","title":"Alföldi Róbert: A hatalomnak elveszett, szorongó ember kell, akit irányíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors vákuumvasút állomását.","shortLead":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors...","id":"20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a286371-7dc5-44a0-9f6f-050df42ab024","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","timestamp":"2019. július. 26. 08:03","title":"Így nézhetne ki a budapesti vasútállomás, amit Elon Musk vonatához építenének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak halálra egy római rendőrt pénteken.","shortLead":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak...","id":"20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91676ccd-a52b-4be0-aa8a-0b0c23d66662","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","timestamp":"2019. július. 27. 13:26","title":"Kamudrogot vásárolt, majd halálra késelt egy római rendőrt két amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a régiónk 11 országában van jelen az OTP Csoport.","shortLead":"Már a régiónk 11 országában van jelen az OTP Csoport.","id":"20190725_Moldovaban_vett_bankot_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cc3ee3-7a2c-48c3-b275-fdf80e4c4c68","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Moldovaban_vett_bankot_az_OTP","timestamp":"2019. július. 25. 16:22","title":"Moldovában vett bankot az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166c2997-9375-4321-b85b-066e3172efaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német rendőrség már kereste a kocsit.","shortLead":"A német rendőrség már kereste a kocsit.","id":"20190727_Treleren_probaltak_kicsempeszni_az_orszagbol_egy_hibrid_Toyota_terepjarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=166c2997-9375-4321-b85b-066e3172efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde0c0e6-3d1e-4efe-b58c-69517cccd68c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Treleren_probaltak_kicsempeszni_az_orszagbol_egy_hibrid_Toyota_terepjarot","timestamp":"2019. július. 27. 08:45","title":"Tréleren próbáltak kicsempészni az országból egy hibrid Toyota terepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]