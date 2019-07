Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian Vettel ért be Ferrarijával, a bronzérmes a Red Bull Toro Rosso orosz pilótája, Danyiil Kvjat lett.","shortLead":"A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a hockenheimi Német Nagydíjat vasárnap. A második helyre Sebastian...","id":"20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af766e71-d070-4fe4-9fd6-546606e875f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Verstappen_nyerte_a_Nemet_Nagydijat","timestamp":"2019. július. 28. 17:09","title":"Verstappen nyerte a Német Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.","shortLead":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ...","id":"20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1e7dad-e94c-4c7a-84ea-3bab0ca6ba5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","timestamp":"2019. július. 30. 08:46","title":"Kevés határon túli magyar diák tudja, hogy ő is kérheti a Diákhitel 1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5919ec-744a-456c-bac9-0a6c2642088b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét évvel az első rész után térünk vissza Holly Kennedyhez.","shortLead":"Hét évvel az első rész után térünk vissza Holly Kennedyhez.","id":"20190730_Utoirat_Szeretlek_folytatas_konyv_Cecilia_Ahern","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f5919ec-744a-456c-bac9-0a6c2642088b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0932a-e1e2-4a20-8d2b-269862965deb","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Utoirat_Szeretlek_folytatas_konyv_Cecilia_Ahern","timestamp":"2019. július. 30. 09:10","title":"Októberben megjelenik az Utóirat: Szeretlek! folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","shortLead":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","id":"20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407fda-4840-4554-84ff-a9b152cd42ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 29. 20:28","title":"Hallgat a kormány arról, miért nem reagált Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnt, Kínában köthet ki a walesi sztár, a klubja észbe kapott.","shortLead":"Úgy tűnt, Kínában köthet ki a walesi sztár, a klubja észbe kapott.","id":"20190729_gareth_bale_zinedine_zidane_real_madrid_atigazolas_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ac057b-29d7-4e8c-941d-b113fde3df72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_gareth_bale_zinedine_zidane_real_madrid_atigazolas_kina","timestamp":"2019. július. 29. 21:35","title":"Mégsem kereshet heti egymillió fontot Gareth Bale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","shortLead":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","id":"20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1909937e-8e5d-4352-8b7a-13c0cde42902","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 08:03","title":"Ilyen kellene itthon is: Rómában műanyaghulladékkal is lehet fizetni a metrójegyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal, hogy tavasszal bemutatták az összehajtható okostelefonjukat. Most épp a Huawei Mate X piaci bevezetése kapcsán történt újabb fejlemény.","shortLead":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal...","id":"20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a052032-95e1-41d9-86bc-6bbec6e82b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Újabb fordulat az összehajtható telefonoknál, ezúttal a Huawei Mate X-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]