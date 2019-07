Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja megmenteni a belügyminisztérium megtépázott tekintélyének maradékát.","shortLead":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja...","id":"20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389bed2-0de4-4577-9777-1b978897a72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","timestamp":"2019. július. 30. 13:44","title":"Lemondott a román belügyminiszter a meggyilkolt 15 éves lány ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","shortLead":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","id":"20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6463cba-0707-45a3-8191-a5d054a59193","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","timestamp":"2019. július. 31. 11:44","title":"Ez a platós VW Amarok erősebb, mint egy Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi Cs. Dánielt, a gyilkossággal gyanúsítható férfit.","id":"20190731_Megoltek_egy_not_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7509b20-50b4-4822-9ca9-27c11801d7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Megoltek_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. július. 31. 07:12","title":"Megöltek egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","shortLead":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","id":"20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f9708-3c1d-4d02-bf9e-b8f2eec6b4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","timestamp":"2019. július. 29. 16:52","title":"3 milliárdot tolt a magyar kormány Putyin Budapestre költöző bankjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","shortLead":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","id":"20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ddc03f-a878-442a-bbf1-926befdd57dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","timestamp":"2019. július. 30. 09:29","title":"Ma van a román himnusz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK közleményt adott ki, amelyben azt írták, nem mellőzték a közbeszerzési szabályokat. ","id":"20190730_Microsoftkorrupcio_Az_ORFK_szerint_ok_mindent_betartottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e46f5-3677-4846-ac73-789469226961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Microsoftkorrupcio_Az_ORFK_szerint_ok_mindent_betartottak","timestamp":"2019. július. 30. 21:45","title":"Microsoft-korrupció: Az ORFK szerint ők mindent betartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Államtitkára szerint olyan kérdéseket kellene feltenni a miniszterelnöknek, amelyekből nem süt eleve az elfogultság.","shortLead":"Államtitkára szerint olyan kérdéseket kellene feltenni a miniszterelnöknek, amelyekből nem süt eleve az elfogultság.","id":"20190730_Orban_azert_nem_ad_interjut_mert_az_ertelmes_parbeszednek_vannak_feltetelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db613eb0-d288-4c85-910e-6ea5e6b6b427","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Orban_azert_nem_ad_interjut_mert_az_ertelmes_parbeszednek_vannak_feltetelei","timestamp":"2019. július. 30. 08:34","title":"Orbán azért nem ad interjút, mert „az értelmes párbeszédnek vannak feltételei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi...","id":"20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126cb1b-2219-4b3a-b3b7-783877b40251","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","timestamp":"2019. július. 31. 10:11","title":"Három hete igényelték, a Herczeg család már meg is kapta az új, hétüléses autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]