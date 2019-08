Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kényelmesebb lesz a jegyek karszalagra váltása, de ennek ára van: körültekintőnek kell lenni a belépéskor.\r

\r

","shortLead":"Kényelmesebb lesz a jegyek karszalagra váltása, de ennek ára van: körültekintőnek kell lenni a belépéskor.\r

\r

","id":"20190731_Az_iden_mar_nem_kell_a_Szigetnel_szobrozni_a_karszalagert_nyitaskor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3404e7da-0907-4c53-8eba-dfe80592f5ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Az_iden_mar_nem_kell_a_Szigetnel_szobrozni_a_karszalagert_nyitaskor","timestamp":"2019. július. 31. 18:04","title":"Az idén már nem kell a Szigetnél szobrozni a karszalagért nyitáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","shortLead":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","id":"20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20963cbc-c5d3-4e31-9f2a-6006acbdd0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","timestamp":"2019. július. 31. 19:03","title":"Böngészőből is lehet már diablózni, csak egy kattintás az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","shortLead":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","id":"20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35762379-68ef-405b-b7fe-cb604bc03044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","timestamp":"2019. július. 31. 08:37","title":"Új Duna-parti sétányt építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jellemzően persze továbbra is abból visznek sokat, amely típusból sok van az utakon. ","shortLead":"Jellemzően persze továbbra is abból visznek sokat, amely típusból sok van az utakon. ","id":"20190730_Alig_lopjak_a_BMWket_viszont_kapos_lett_a_Renault","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881f7d0b-59c5-4e25-82ce-7eb3e1e06226","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Alig_lopjak_a_BMWket_viszont_kapos_lett_a_Renault","timestamp":"2019. július. 30. 14:34","title":"Alig lopják a BMW-ket, viszont kapós lett a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis hivatalosan.","shortLead":"Legalábbis hivatalosan.","id":"20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba3e5ee-5f4d-46fc-90b9-ac24f9fdb4e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:30","title":"Lényegében betiltották Magyarországon a permetezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","shortLead":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","id":"20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91045d27-de06-4268-a26e-22ab28975a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:28","title":"Dél-Koreába szökött egy északi katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","shortLead":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","id":"20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ed9845-9098-4241-8127-49c329886715","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:16","title":"Határozottan nem való mindenkinek ez a pisztácia színű luxus BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető leghatékonyabban befolyásolja potenciális választóinak valóságképét. A pénzből bőven jutott NER-közeli figuráknak is.","shortLead":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető...","id":"20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d7855-4ae4-4c6e-a045-15e32661419d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","timestamp":"2019. július. 31. 11:41","title":"Megtudtuk, kiket hizlalnak a közmédia százmilliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]