[{"available":true,"c_guid":"9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre vajon miért van szükségük? ","shortLead":"Erre vajon miért van szükségük? ","id":"20190731_Foo_Fighters_Sziget_fesztival_Kadar_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d7b113-be0f-4142-8f81-fef268e6f97c","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Foo_Fighters_Sziget_fesztival_Kadar_Tamas","timestamp":"2019. július. 31. 11:54","title":"Hármat tippelhet, de nem fogja kitalálni, mit kért a Sziget szervezőitől a Foo Fighters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb vizsgálat azonban úgy tartja, ez nem elég a probléma rendezéséhez.","shortLead":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb...","id":"20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0b1b06-a995-4cf9-beda-c9e4ec28867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","timestamp":"2019. július. 31. 09:33","title":"Nagyobb gond van az Airbus egyes gépeivel, mint sejtették, nem elég őket újraindítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba69524f-3837-472a-bf51-407e88422083","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 7-től lesz elérhető a Samsung Galaxy Tab S6, amiből kétféle változat is érkezik.","shortLead":"A tervek szerint augusztus 7-től lesz elérhető a Samsung Galaxy Tab S6, amiből kétféle változat is érkezik.","id":"20190731_samsung_galaxy_tab_s6_tablagep_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba69524f-3837-472a-bf51-407e88422083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0a7a38-3ed2-4f86-a8bd-9d458b2f6260","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_samsung_galaxy_tab_s6_tablagep_specifikacio","timestamp":"2019. július. 31. 17:03","title":"Dupla kamerával és kijelző alá tett ujjlenyomat-olvasóval villant meg a Samsung új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bevezetik a digitális kultúra nevű tantárgyat.","shortLead":"Bevezetik a digitális kultúra nevű tantárgyat.","id":"20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e622d0-80e5-4edb-94ab-58cbbfa2db09","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","timestamp":"2019. július. 31. 08:35","title":"Új tantárgyat vezetnek be a Nemzeti alaptantervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd forintba fog kerülni.\r

