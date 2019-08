Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a58f8e2-f663-471f-9336-af495854eea3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Cameron Boyce, a Jessie és az Utódok című amerikai tévésorozatok 20 éves sztárja július elején hunyt el. A halála okát most hozta nyilvánosságra a Los Angeles-i igazságügyi orvosszakértői szolgálat. ","shortLead":"Cameron Boyce, a Jessie és az Utódok című amerikai tévésorozatok 20 éves sztárja július elején hunyt el. A halála okát...","id":"20190731_cameron_boyce_epilepszia_disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f8e2-f663-471f-9336-af495854eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c2db90-7eb9-47b9-8c4f-5f149cd7106f","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_cameron_boyce_epilepszia_disney","timestamp":"2019. július. 31. 10:53","title":"Epilepsziás roham okozta a Disney fiatal sztárjának halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","shortLead":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","id":"20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705111da-55d9-44fb-bc0b-5ee5d536d594","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","timestamp":"2019. július. 30. 12:21","title":"Augusztusban indul a Drága örökösök második évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A német rendőrség egy bevásárlóközpontnál fogta el Cs. Dánielt.\r

