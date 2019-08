Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi oldalon, ahol eddig nem voltak reklámok.","shortLead":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi...","id":"20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8212796b-51ff-4b24-aa5e-319fd3950428","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:03","title":"Úgy fest, a Facebook az egymásnak küldött üzenetekbe is reklámokat rakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11 milliót vett le. ","shortLead":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11...","id":"20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a26dee-0b63-4694-8e8f-742af3c172e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:49","title":"Milliókat sikkasztott egy önkormányzati tűzoltóság könyvelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis magyar médiavalóság: abszurd és groteszk ügyben mondta ki a Fővárosi Törvényszék, hogy az Origót nem akarta lejáratni egy kómában fekvő gyerekét ötödik éve otthon ápoló édesanya, hanem a kormánymédia oldala húzott egy erőset.\r

","shortLead":"A debreceni nőt egyszer akció közben fel is vette egy ipari kamera. ","id":"20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69d8abe-2af1-47d7-9a49-5c1c8c72e282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f2a5f9-7f21-4cbd-98a3-e6d50889d2e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:23","title":"15 autót karcolt végig egy nő, most kártalanította az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A Talentis Gyakornoki Program pályakezdőknek épít hidat a munkahelyválasztáshoz” – ígérik.","shortLead":"„A Talentis Gyakornoki Program pályakezdőknek épít hidat a munkahelyválasztáshoz” – ígérik.","id":"20190802_Gyakornoki_programot_indit_Meszaros_Lorinc_alapitvanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f359cc1f-c91e-4e71-b876-346ff7dca9fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Gyakornoki_programot_indit_Meszaros_Lorinc_alapitvanya","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:31","title":"Gyakornoki programot indít Mészáros Lőrinc alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1b859-b24c-48fe-a22f-2c7cc7717887","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú betegség után, 51 éves korában hunyt el a sportoló. ","shortLead":"Hosszú betegség után, 51 éves korában hunyt el a sportoló. ","id":"20190801_Meghalt_Bota_Eniko_129szeres_valogatott_roplabdazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f1b859-b24c-48fe-a22f-2c7cc7717887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d422471c-a8d5-4aeb-a3e7-ff847f46a1cb","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Meghalt_Bota_Eniko_129szeres_valogatott_roplabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:13","title":"Meghalt Bóta Enikő, 129-szeres válogatott röplabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd8560c-0aea-4cc4-a132-20fd6c4c098c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly csoportkörös volt a fehérvári csapat az Európa Ligában, most a második selejtezőfordulóig jutott el.","shortLead":"Tavaly csoportkörös volt a fehérvári csapat az Európa Ligában, most a második selejtezőfordulóig jutott el.","id":"20190801_Liechtensteini_csapat_ellen_esett_ki_a_Mol_Fehervar_az_Europa_Liga_selejtezojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bd8560c-0aea-4cc4-a132-20fd6c4c098c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36a2bee-144a-48b5-9fb8-fa2aa8146f11","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Liechtensteini_csapat_ellen_esett_ki_a_Mol_Fehervar_az_Europa_Liga_selejtezojeben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:38","title":"Liechtensteini csapat ellen esett ki a Mol Fehérvár az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbd3731-dc44-4776-a456-3fc59f87b4c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy kis panaszkodásra volt szükség, és a herendi porcelánmanufaktúra tiszteletbeli taggá fogadta.","shortLead":"Csak egy kis panaszkodásra volt szükség, és a herendi porcelánmanufaktúra tiszteletbeli taggá fogadta.","id":"20190801_Van_egy_hely_Magyarorszagon_ahova_Sebastian_Vettel_barmikor_belephet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfbd3731-dc44-4776-a456-3fc59f87b4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af4ea2f-1158-461e-aa52-d197eed1dab2","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Van_egy_hely_Magyarorszagon_ahova_Sebastian_Vettel_barmikor_belephet","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Van egy hely Magyarországon, ahová Sebastian Vettel bármikor beléphet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]