[{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főigazgatói visszatámadás ellenére nem új keletű jelenség, hogy ellátásra váró tömegek állnak sorban az Országos Onkológiai Intézetben, amely kétségkívül túlterhelt. Erről ír a csütörtöki HVG.","shortLead":"A főigazgatói visszatámadás ellenére nem új keletű jelenség, hogy ellátásra váró tömegek állnak sorban az Országos...","id":"20190801_Evek_ota_ez_megy_Onkologiai_Intezetben_zsufolt_varakozas_a_fulledt_folyoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7d648e-ecbb-4f17-8d81-319fa975db1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Evek_ota_ez_megy_Onkologiai_Intezetben_zsufolt_varakozas_a_fulledt_folyoson","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:48","title":"Évek óta ez megy Onkológiai Intézetben: zsúfolt várakozás a fülledt folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2d56a4-baca-4d89-9ca7-cd9c77568362","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Jelentős változtatásokat vezet be az úszószövetség elnöke a vizes világbajnokság alatt történtek miatt.","shortLead":"Jelentős változtatásokat vezet be az úszószövetség elnöke a vizes világbajnokság alatt történtek miatt.","id":"20190731_wladar_sandor_kenderesi_tamas_vizes_vb_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2d56a4-baca-4d89-9ca7-cd9c77568362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d2a3f-9bce-4809-8bf4-61a2c796dc46","keywords":null,"link":"/sport/20190731_wladar_sandor_kenderesi_tamas_vizes_vb_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","timestamp":"2019. július. 31. 18:00","title":"Wladár a Kenderesi-ügyről: Nem fogunk hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c961d9d0-a079-4ed3-8826-c0f63e8b9da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosok is reagálni akartak a polgármester kijelentéseire, de a városi tévétől azt a választ kapták, hogy \"jelenleg nincs kapacitásuk elolvasni a levelüket\". ","shortLead":"Az orvosok is reagálni akartak a polgármester kijelentéseire, de a városi tévétől azt a választ kapták, hogy \"jelenleg...","id":"20190802_Elmaradt_ugyelet_Sumeg_szankciok_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c961d9d0-a079-4ed3-8826-c0f63e8b9da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0796c3-0cb9-4e89-9009-77bafa4f6012","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Elmaradt_ugyelet_Sumeg_szankciok_polgarmester","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:13","title":"Elmaradt az ügyelet Sümegen, szankciókkal fenyegetőzik a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","shortLead":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","id":"20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb052e7a-4956-4146-9606-ac7591dbfe83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:14","title":"Változik a forgalom Mogyoród környékén a Magyar Nagydíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","shortLead":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","id":"20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df00489-5b7e-459b-8d19-008208b980bc","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:41","title":"Botrányba fulladt meccsen esett ki a Kispest az EL-ből, mentőt kellett hívni a bíróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f62ed08-3b08-48a7-bdba-0b5cde3fba9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Focipálya-felújításra, használhatatlan gyógynövény-adatbázisra is költött a Fidesz-barát erdélyi Szász Jenő által vezetett, egymilliárd forint közpénzből kistafírozott NSKI, de jutott pénz Bayer Zsolt könyvei kiadójának és Simonka György kabinetfőnökének is. Szász korábban úgy vélte, jobb lenne, ha az intézetnek nem kéne válaszolnia minden újságírói kérdésre.","shortLead":"Focipálya-felújításra, használhatatlan gyógynövény-adatbázisra is költött a Fidesz-barát erdélyi Szász Jenő által...","id":"20190802_Az_egymilliardos_nemzetstrategiai_kutatointezet_inkabb_kiszervezi_a_kutatasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f62ed08-3b08-48a7-bdba-0b5cde3fba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4543c9f-71fd-4108-bb1f-e324ae38cc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Az_egymilliardos_nemzetstrategiai_kutatointezet_inkabb_kiszervezi_a_kutatasait","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:53","title":"Az egymilliárdos nemzetstratégiai kutatóintézet inkább kiszervezi a kutatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","shortLead":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","id":"20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c74cce-9661-4292-8e9f-e9b609b9f304","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:42","title":"Hosszú arany-, Jakabos és Szabó bronzérmet nyert a világkupa nyitányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább 60 évre.","shortLead":"De legalább 60 évre.","id":"20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fcaef3-027e-4148-bca6-57ad25f7eca3","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:35","title":"Egy évszázadra lesz szükség a leégett szibériai erdők regenerálódásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]