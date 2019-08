Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez, hogy megsegítsék az érintettet. \r

\r

","shortLead":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez...","id":"20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed6337e-9429-4dbb-8742-d3d41c3d5625","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","timestamp":"2019. július. 31. 19:46","title":"Szüleit és egyetlen gyerekét is elvesztette egy hónap alatt egy simasági nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81a1ad9-e21a-40b9-830d-a2f391304305","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdára virradóra ellopták a kilenc napja felavatott zimonyi Hunyadi János-szobor kardját, a hatóságok azonban már el is kapták a tolvajokat – közölte értesülését a Vecernje Novosti belgrádi napilap.","shortLead":"Szerdára virradóra ellopták a kilenc napja felavatott zimonyi Hunyadi János-szobor kardját, a hatóságok azonban már el...","id":"20190731_Elloptak_a_kilenc_napja_atadott_Hunyadiszobor_kardjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f81a1ad9-e21a-40b9-830d-a2f391304305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3d555-72d4-4709-893e-f3a2ffa284fb","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Elloptak_a_kilenc_napja_atadott_Hunyadiszobor_kardjat","timestamp":"2019. július. 31. 12:30","title":"Ellopták a kilenc napja átadott Hunyadi-szobor kardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az a hatóság, amelyik a Wikipédiát is betiltotta Törökországban.","shortLead":"Az a hatóság, amelyik a Wikipédiát is betiltotta Törökországban.","id":"20190802_A_torok_mediahatosag_most_a_Netflixet_kezdi_el_ellenorizgetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ee7473-b908-44cc-8547-e7be0a1c2835","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_torok_mediahatosag_most_a_Netflixet_kezdi_el_ellenorizgetni","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:27","title":"A török médiahatóság most a Netflixet kezdi el ellenőrizgetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd forintba fog kerülni.\r

\r

","shortLead":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd...","id":"20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63201637-8712-4fc3-ad0f-72daa424acc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","timestamp":"2019. július. 31. 21:18","title":"Kiemelt nemzetközi sportrendezvény lett a World Urban Games","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket, az iszlamizációval szemben, valamint védik a hagyományos értékeket a liberálisok ellen. A Fidesz ráadásul kizártnak tartja a muszlim menekültek társadalmi integrációját, sőt, arra sem lát esélyt, hogy lehetséges a muszlimok és a keresztények békés egymás mellett élése.","shortLead":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket...","id":"20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea48f38-58a5-49f2-82b4-2d9fc2e4466f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:30","title":"Magyarországra köszöntött a muszlimellenes populizmus kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","shortLead":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","id":"20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb14a15e-12be-4175-a1eb-7b8b931ee8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:29","title":"Gólyafiókát mentettek a hajdúszoboszlói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778976e0-b001-4aa7-a5bc-42470521022a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Épp a július végi hőhullám előtt.","shortLead":"Épp a július végi hőhullám előtt.","id":"20190802_Hat_napra_a_sajat_autoja_foglya_lett_egy_belga_no_de_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=778976e0-b001-4aa7-a5bc-42470521022a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2409b836-a289-4230-b1f1-29dd8d4c79e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_Hat_napra_a_sajat_autoja_foglya_lett_egy_belga_no_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:00","title":"Hat napra a saját autója foglya lett egy belga nő, de túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","shortLead":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","id":"20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cd662-e094-44d2-a193-b2bba7e644c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:45","title":"Majdnem 1 milliárd forintot ad a kormány Orbán gyülekezetének óvodaépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]