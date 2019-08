Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"781b6789-6025-4d84-8f41-cc75e8e81cec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Terror: Gyalázat a japán-amerikai internálótáborok történetét meséli el, és felteszi a kérdést, mit is jelent valójában amerikainak lenni.","shortLead":"A Terror: Gyalázat a japán-amerikai internálótáborok történetét meséli el, és felteszi a kérdést, mit is jelent...","id":"20190801_Magyar_elozetes_Ridley_Scott_sorozat_Terror_Gyalazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781b6789-6025-4d84-8f41-cc75e8e81cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd5c8e-2e4a-45f5-8024-2b53f7e57a59","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_elozetes_Ridley_Scott_sorozat_Terror_Gyalazat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:04","title":"Magyar előzetes érkezett Ridley Scott sorozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59aab48-f2e6-463f-874f-60aef0fc0fb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","shortLead":"Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","id":"20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59aab48-f2e6-463f-874f-60aef0fc0fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3dee6e-2ee3-4f21-b360-d3f93246c65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:35","title":"Vélhetően ez a világ legdrágább villamosjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak bohóckodnak a jelöltek, kerülik a fontos témákat. És ha lenne is vita, az ne előre egyeztetett témákról szóljon. És legyen ott Berki Krisztián is, mert ő is jelölt, miért ne szólalhatnának meg a kevésbé esélyes jelöltek?","shortLead":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak...","id":"20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c6c37-22ba-4cfb-ba31-82ec26354e23","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Tarlós vitatkozna, de sajnos nincs kivel, és ha lenne is vita, legyen ott Berki Krisztián is, ne csak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570617d9-c233-4133-ac89-f848c606e4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről mér hónapok óta hallani, azt most maga a Google is megerősítette: a már évek óta fejlesztett mozgásérzélő radar bekerül az októberben bemutatkozó Pixelekbe. Ezzel valóban kitűnhetnek a tömegből a keresőóriás csúcstelefonjai.","shortLead":"Amiről mér hónapok óta hallani, azt most maga a Google is megerősítette: a már évek óta fejlesztett mozgásérzélő radar...","id":"20190801_soli_mozgaserzkelo_radar_google_pixel_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570617d9-c233-4133-ac89-f848c606e4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d743c6da-7c7e-4116-9cba-248f2fa2a877","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_soli_mozgaserzkelo_radar_google_pixel_4","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:33","title":"Olyan újdonság jön ősszel a Google mobiljaiba, amilyen eddig még nem volt okostelefonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét vesztette ebola következtében a határ közvetlen közelében lévő zsúfolt nagyvárosban, Gomában. Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a kongói ebola-járványt.","shortLead":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét...","id":"20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc141-c3bd-4516-a80a-58b2c73f6a80","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:43","title":"Már zárják az ebola miatt az afrikai határátkelőhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De hogy ezt hogyan tenné, arról nem beszélt az Európai Bizottság új elnöke. ","shortLead":"De hogy ezt hogyan tenné, arról nem beszélt az Európai Bizottság új elnöke. ","id":"20190802_Ursula_von_der_Leyen_felulvizsgalna_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9ced2c-3d46-4c2b-9a9c-0c500eec486c","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Ursula_von_der_Leyen_felulvizsgalna_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:46","title":"Ursula von der Leyen felülvizsgálná a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék, ha képes lenne a gondolatolvasásra is.","shortLead":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék...","id":"20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e086d2-9d3e-43df-bd2b-f24baa997cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:03","title":"Gondolatolvasó szemüvegen dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket, az iszlamizációval szemben, valamint védik a hagyományos értékeket a liberálisok ellen. A Fidesz ráadásul kizártnak tartja a muszlim menekültek társadalmi integrációját, sőt, arra sem lát esélyt, hogy lehetséges a muszlimok és a keresztények békés egymás mellett élése.","shortLead":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket...","id":"20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea48f38-58a5-49f2-82b4-2d9fc2e4466f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:30","title":"Magyarországra köszöntött a muszlimellenes populizmus kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]