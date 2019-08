Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f852437-a5f7-4a9d-9563-90543d44479c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beárazták a négykarikás gyártó lágyhibrid technikát kapott csúcskategóriás divatterepjáróját.","shortLead":"Beárazták a négykarikás gyártó lágyhibrid technikát kapott csúcskategóriás divatterepjáróját.","id":"20190805_33_millio_forinttol_indul_itthon_a_435_loeros_dizel_audi_sq8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f852437-a5f7-4a9d-9563-90543d44479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d5a36a-a5f0-4c97-9f63-078f53ffc56b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_33_millio_forinttol_indul_itthon_a_435_loeros_dizel_audi_sq8","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:21","title":"33 millió forinttól indul itthon a 435 lóerős dízel Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af15d1-5964-4838-845f-0fcc90b34556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sportszakmai és gazdasági okok miatt döntött úgy a PMFC, hogy a 2rule helyett inkább a Nike-t választja.","shortLead":"Sportszakmai és gazdasági okok miatt döntött úgy a PMFC, hogy a 2rule helyett inkább a Nike-t választja.","id":"20190805_Szakitott_a_2rulelal_a_pecsi_focicsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02af15d1-5964-4838-845f-0fcc90b34556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d0ded3-4bbf-40f7-af06-65d21b561cdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Szakitott_a_2rulelal_a_pecsi_focicsapat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:46","title":"Szakított a 2rule-lal a pécsi focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 6 éves gyermek öt emeletet zuhant, a rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe az ügyben.","shortLead":"A 6 éves gyermek öt emeletet zuhant, a rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe az ügyben.","id":"20190805_Tul_van_az_eletveszelyen_a_Tate_Modern_teraszarol_ledobott_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430a6db9-d2e3-48d7-8753-ebd367d3f5ba","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Tul_van_az_eletveszelyen_a_Tate_Modern_teraszarol_ledobott_kisfiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 18:03","title":"Túl van az életveszélyen a Tate Modern teraszáról ledobott kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","shortLead":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","id":"20190806_Tokeletes_a_gyerekem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896768a7-414e-4c90-9ddb-80f42c73fdfd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190806_Tokeletes_a_gyerekem","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:15","title":"Tökéletes a gyerekem, de miért baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","shortLead":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","id":"20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8854f103-0fa6-493b-a71e-6a33bd074341","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:08","title":"Minitornádó volt a Velencei-tónál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem véletlenül mentek neki Orbánék a finneknek, akik a soros EU-elnökségük alatt pont a jogállamiságot, a demokráciát és mindenkire vonatkozó szabályokat akarják megerősíteni. ","shortLead":"Nem véletlenül mentek neki Orbánék a finneknek, akik a soros EU-elnökségük alatt pont a jogállamiságot, a demokráciát...","id":"20190804_Volt_finn_nagykovet_Magyarorszag_az_Unio_egyik_legkorruptabb_orszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574bb1de-b3ca-447d-8915-aab91da42cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Volt_finn_nagykovet_Magyarorszag_az_Unio_egyik_legkorruptabb_orszaga","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:05","title":"Volt finn nagykövet: Magyarország az Unió egyik legkorruptabb országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai vezetője van. A francia Christine Lagarde azért mondott le az IMF éléről, mert az Európai Központi Bank (EKB) elnöke lesz. Az Európai Unió most Krisztalina Georgievát, a Világbank második számú vezetőjét jelölte az IMF élére. ","shortLead":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai...","id":"20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38db1bcb-ed38-4f6d-9ad4-cbc15d1fa93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:28","title":"Az EU ajánlásával: jól érti az orosz gondolkodást az IMF leendő főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","shortLead":"Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger nem hagyja magára Andy Vajna özvegyét.","id":"20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a74a95f-b86c-4a1b-8b62-7b37eb684258","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Vajna_Timea_egy_hollywoodi_hiressegre_biztosan_szamithat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:27","title":"Vajna Tímea egy hollywoodi hírességre biztosan számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]