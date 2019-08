Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","shortLead":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","id":"20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf3f03-3294-4197-81ee-f78041e85eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:20","title":"Mától él a hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","shortLead":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","id":"20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc421ac-afdf-4767-aad8-60a06461d11c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:21","title":"Itt a legújabb Lada divatterepjáró, de van egy komoly probléma vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","shortLead":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","id":"20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc133f76-a6b6-4c98-b1f5-17ff9255f699","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:41","title":"2,7 millió forint a legdrágább eladó hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután megnézte a számait, aztán beteget jelentett, másnap már csak felmondani ment be.","shortLead":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután...","id":"20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d14af0-a943-4a71-8cec-fbc4b0abb1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:05","title":"Egy brit lottónyertes elárulta, hány percig dolgozott még, miután megütötte a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d650a7-5858-4dd5-8db8-130e97e3f074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztés során nem várt problémák merültek fel, így a tehetős vásárlóknak tovább kell várakozniuk. ","shortLead":"A fejlesztés során nem várt problémák merültek fel, így a tehetős vásárlóknak tovább kell várakozniuk. ","id":"20190810_2_eve_debutalt_es_2_evet_kesik_a_mercedes_utcai_F1_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d650a7-5858-4dd5-8db8-130e97e3f074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64c5ea-fa5f-492e-bd7a-f0dae25fb841","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_2_eve_debutalt_es_2_evet_kesik_a_mercedes_utcai_F1_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:21","title":"2 éve debütált és 2 évet késik a Mercedes utcai F1 hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha melegek van tolószékesek szerepelnek a plakátokon.","shortLead":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha...","id":"20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b86c8-9040-4173-afbe-73867fc9870e","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:18","title":"A plakátbotrány miatt vonult a Bazilikához a Szolidaritási séta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel gyakorlatilag teljesen jégmentessé váltak.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel...","id":"20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eeef47-de72-4958-b969-105855cce182","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:40","title":"Alaszkában bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak a klímakutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már folyik a védettségi eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.","shortLead":"Már folyik a védettségi eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.","id":"20190810_Hivatalos_vedjegy_lesz_a_Majka_nev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ccfe4b-2695-4028-a0ec-8142d4eb1ebc","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Hivatalos_vedjegy_lesz_a_Majka_nev","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:32","title":"Hivatalos védjegy lesz a Majka név","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]