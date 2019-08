Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette hibavadász programját az Apple, a rendszer immár a Mac számítógépekben talált problémákat is komoly pénzzel honorálja. ","shortLead":"Kiterjesztette hibavadász programját az Apple, a rendszer immár a Mac számítógépekben talált problémákat is komoly...","id":"20190810_apple_macos_ios_watchos_tvos_bug_bounty_hibavadasz_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6123a289-c61f-490c-9eb9-b382d21cde93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_apple_macos_ios_watchos_tvos_bug_bounty_hibavadasz_program","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:03","title":"Emeleti a tétet az Apple: tízmilliókat fizet, ha valaki hibát talál a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bf914a-4990-4bdc-8e1c-8360e16e8a77","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy zuhanyzó mellé tették a Terror Háza Múzeum rendszerváltást bemutató fotókiállítását a Sziget Fesztiválon, alig lehet megtalálni a képeket. Ráadásul az események nem pontosan úgy zajlottak, ahogyan azt bemutatják, de ez senkit nem érdekel. A legtöbb fesztiválozó rá sem néz a fotókra.","shortLead":"Egy zuhanyzó mellé tették a Terror Háza Múzeum rendszerváltást bemutató fotókiállítását a Sziget Fesztiválon, alig...","id":"20190812_Elrejtettek_a_rendszervalto_Orbant_a_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2bf914a-4990-4bdc-8e1c-8360e16e8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59989f9a-f176-4395-86f9-833ada9e709c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Elrejtettek_a_rendszervalto_Orbant_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:00","title":"A kicsinyesség és Orbán Viktor a Szigeten is felfalta a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz fővárosban ma is tüntetnek.","shortLead":"Az orosz fővárosban ma is tüntetnek.","id":"20190810_Rohamrendorok_vittek_el_Navalnij_szovetsegeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ac6bba-23c8-49c4-b539-a824228485f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Rohamrendorok_vittek_el_Navalnij_szovetsegeset","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:37","title":"Rohamrendőrök vitték el Navalnij szövetségesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha melegek van tolószékesek szerepelnek a plakátokon.","shortLead":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha...","id":"20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b86c8-9040-4173-afbe-73867fc9870e","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:18","title":"A plakátbotrány miatt vonult a Bazilikához a Szolidaritási séta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel gyakorlatilag teljesen jégmentessé váltak.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel...","id":"20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eeef47-de72-4958-b969-105855cce182","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:40","title":"Alaszkában bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak a klímakutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek 2017-ben. A haditengerészet 2020-tól mechanikus irányításra cseréli az érintőképernyőket.","shortLead":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek...","id":"20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177016a-9dad-4920-8d29-37c7b529ef70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:12","title":"Az amerikai haditengerészet átállítja a rombolóit érintőkijelzős irányításról mechanikusra egy halálos baleset nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó OTP Bank Ligában, és jelenleg vezeti a tabellát.","shortLead":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte...","id":"20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6348fc70-771f-4822-b8f8-00b2bc75f4a9","keywords":null,"link":"/sport/20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:20","title":"A Felcsút kikapott, a Debrecen győzelemmel mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]