Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","shortLead":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","id":"20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23967d-de6d-42c9-b8b1-e267bb2a253f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:45","title":"„Nagy volt a nyomás, feladtam egy pillanatra” – ezért tűnt el a kórházból a doktornő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt keresnek. Szakértők szerint nem is tartható a 18 hónapos határidő. ","shortLead":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt...","id":"20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a74426-df2c-40bd-b60e-1ae7eec09c1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:53","title":"Két évig is eltarthat a Lánchíd lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz atomtudós vesztette életét, s a közelben lévő Szeverodvinszkben rövid időre megugrott a sugárzás. A baleset szakemberek szerint egy nukleáris hajtású robotrepülőgéppel folytatott kísérlet során következhetett be. Megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki közölte, az USA-nak nagyobb és jobb fegyverei vannak.","shortLead":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz...","id":"20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dd443a-9e82-483b-9e0f-6fd29052f811","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:26","title":"Egyre több a kérdőjel a legutóbbi orosz rakétarobbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy-tizenhatszorosára nőtt a gammasugárzás az Arhangelszk megyében augusztus 8-án fegyverkísérlet közben bekövetkezett baleset idején – közölte az orosz hidrometeorológiai szolgálat (Roszgidromet) kedden a honlapján.","shortLead":"Négy-tizenhatszorosára nőtt a gammasugárzás az Arhangelszk megyében augusztus 8-án fegyverkísérlet közben bekövetkezett...","id":"20190813_oroszorszag_gammasugarzas_szintje_titkos_fegyverkiserlet_robbanas_roszatom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b887e6-a9b9-4d5d-b414-a97e37217c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_oroszorszag_gammasugarzas_szintje_titkos_fegyverkiserlet_robbanas_roszatom","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:03","title":"Elismerték az oroszok, hogy megugrott a gammasugárzás szintje a titkos fegyverkísérletük után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","shortLead":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","id":"20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbed393-eba1-4c5b-8ed4-08c8eb822110","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:48","title":"Több nő szexuális zaklatással vádolja Placido Domingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár pár hónap még hátravan a legújabb Pixelek bemutatójáig, egyre több információ szivárog ki róluk. Nem sok meglepetés marad az októberi bemutatóra.","shortLead":"Bár pár hónap még hátravan a legújabb Pixelek bemutatójáig, egyre több információ szivárog ki róluk. Nem sok meglepetés...","id":"20190812_google_pixel_4_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badc6491-194d-4bed-ae74-f3b9e6bca64a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_google_pixel_4_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:03","title":"Nem nagy a titoktartás: szinte mindent tudni már a Google új csúcstelefonjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]