[{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b8db0-54e9-475b-9943-3fad70ae939a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A Florence and the Machine simán a Sziget egyik – ha nem a – legjobb nagyszínpados koncertjét adta.","shortLead":"A Florence and the Machine simán a Sziget egyik – ha nem a – legjobb nagyszínpados koncertjét adta.","id":"20190813_A_mezitlabas_hippidiva_kieresztette_a_hangjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=265b8db0-54e9-475b-9943-3fad70ae939a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939ed4d-e60c-44b4-a336-f80b95e6b3f6","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_A_mezitlabas_hippidiva_kieresztette_a_hangjat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:22","title":"A mezítlábas hippidíva kieresztette a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca18289-688f-46c2-ad1a-de018d59e049","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig sok a szabálytalanság.","shortLead":"Még mindig sok a szabálytalanság.","id":"20190813_Hiaba_a_figyelmeztetett_a_NAV_minden_negyedik_ceg_megbukott_a_Balatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca18289-688f-46c2-ad1a-de018d59e049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4bb26f-41a3-4ff1-86cf-b96d2d605f2b","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Hiaba_a_figyelmeztetett_a_NAV_minden_negyedik_ceg_megbukott_a_Balatonon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:17","title":"Hiába figyelmeztetett a NAV, minden negyedik cég megbukott a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre elkezdődhet a forgatás.","shortLead":"Jövőre elkezdődhet a forgatás.","id":"20190813_Mozifilm_mori_meszarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0046adca-0bed-4c4d-822e-6e4fe76c322a","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_Mozifilm_mori_meszarlas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:58","title":"Mozifilm készül a móri mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","shortLead":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","id":"20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ffc03-6040-43e7-9fed-32c38119c761","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:03","title":"Villámlott az Északi-sarkkör közelében, és ez sokkal nagyobb baj, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","shortLead":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","id":"20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9ed6b-2ec0-4fd8-8b50-210554fb091c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:21","title":"A csúcsra járatott klímákat nem bírják a buszok öreg motorjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban újra el kellett halasztani.","shortLead":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban...","id":"20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9f4992-cc91-430f-8393-4c04cde9702d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:33","title":"Bedöglött a vízmelegítő, elmaradt a laposföld-hívő rakétakilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]