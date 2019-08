Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c41201f3-6b2e-4fe0-a359-a023adbb7a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid, de hatásos teaser érkezett a Netflixen novembertől nézhető sorozathoz.","shortLead":"Rövid, de hatásos teaser érkezett a Netflixen novembertől nézhető sorozathoz.","id":"20190814_Uj_Erzsebet_kiralynovel_jon_a_The_Crown_harmadik_evada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c41201f3-6b2e-4fe0-a359-a023adbb7a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90f5c7-e55d-4052-b843-b8e7408af155","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Uj_Erzsebet_kiralynovel_jon_a_The_Crown_harmadik_evada","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:40","title":"Új Erzsébet királynővel érkezik a The Crown harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belsős e-mail szerint a Sony jövő februárban egy nagyszabású sajtóeseményt tart, amely következő generációs konzoljáról szól majd.","shortLead":"Egy belsős e-mail szerint a Sony jövő februárban egy nagyszabású sajtóeseményt tart, amely következő generációs...","id":"20190814_sony_playstation_5_bemutato_datuma_2020_februar_konzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb05f14-2187-4f89-8805-54df02f5378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_sony_playstation_5_bemutato_datuma_2020_februar_konzol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:03","title":"Kiszivárgott? Februárban mutathatják be a PlayStation 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné alapítványoktól, hanem az egész céget, amely a projektet bonyolítja, jórészt a cég adósságának megvásárlásával. Az alapítványok rekordösszeget, majdnem 200 milliárd forintot fektettek a saját cégeikbe. Ugyanakkor százmilliónyi vagyonuk ragadt be a felszámolás alatt álló NHB Bankba, akárcsak a brókerbotrányban érintett ügyfeleknek.","shortLead":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné...","id":"20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dc3a8-cf4d-4fc6-9d0b-4f103faa5de5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:30","title":"Furcsa ügylettel szerezte meg a Postapalotát az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Ljubov Szobolj: az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","shortLead":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","id":"20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae3db9a-bd54-461d-90fe-efa4f9b9774e","keywords":null,"link":"/sport/20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","timestamp":"2019. augusztus. 14. 23:44","title":"Tizenegyesekkel nyerte az Európai Szuperkupát a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se maradt el sokkal. A kormány ugyan eltúlozza saját intézkedéseinek hatását, de a nagy állami költekezések biztos komoly szerepet játszanak. Ráadásul bőven van hova nőni, a magyar egy főre eső GDP még mindig messze elmarad az EU-átlagtól, a fizetések pedig még mindig alacsonyak.","shortLead":"2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se...","id":"20190814_gdp_orban_kormany_gazdasag_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f7f59b-a247-4254-b1a2-e88ac4bbfe97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_gdp_orban_kormany_gazdasag_novekedes","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:36","title":"Tényleg a kormánynak köszönhető, hogy hasít a gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","shortLead":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","id":"20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4755472-1e7c-4837-a243-b5681ab0f8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:21","title":"Vissza és egyben előre is repít az időben a Bugatti új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e074cbc-7eff-411b-b18a-fc780961ea53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190814_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_borsodi_jegeso__kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e074cbc-7eff-411b-b18a-fc780961ea53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf082cb-4b2b-4fa3-ab88-bc5f418eb6db","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_borsodi_jegeso__kepek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:02","title":"Brutális pusztítást végzett a borsodi jégeső – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]