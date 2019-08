Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem konyítanak hozzá” – véli egy fizikus.","shortLead":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem...","id":"20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c82e70-19a9-46b1-8bfb-73d2ee4648d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:41","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztos: A klímaváltozásra nem Greta Thunberg adja a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7b3668-9dbd-4827-ab94-b25de9ea0a3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nálunk kevéssé ismert UMIDIGI nevű kínai cég igen büszke UMIDIGI X nevű telefonjára, amelybe állítólag jobb az ujjlenyomat-olvasó, mint a nemrég bemutatott Samsung-csúcstelefonban.","shortLead":"A nálunk kevéssé ismert UMIDIGI nevű kínai cég igen büszke UMIDIGI X nevű telefonjára, amelybe állítólag jobb...","id":"20190817_umidigix_androidos_telefon_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7b3668-9dbd-4827-ab94-b25de9ea0a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58096174-892f-4232-bdbd-8ef57ceaff10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190817_umidigix_androidos_telefon_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:03","title":"Egy kis kínai mobilgyártó állítja: jobb ujjlenyomat-olvasója van, mint a Samsungé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","shortLead":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","id":"20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd57ee-bc62-4d1a-8463-23226686d492","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:00","title":"Soros megüzente: még több pénzt ad a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b1ce22-eff0-4c4f-8df8-4ab60a79e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosabban négyet, ha az Audit is ide vesszük. ","shortLead":"Pontosabban négyet, ha az Audit is ide vesszük. ","id":"20190816_Lenyulta_apja_Audijat_majd_harom_autot_osszetort_egy_fiatal_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b1ce22-eff0-4c4f-8df8-4ab60a79e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520574c7-4d6b-4f7e-a3fe-60feb9cc136e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Lenyulta_apja_Audijat_majd_harom_autot_osszetort_egy_fiatal_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:07","title":"Lenyúlta apja Audiját, majd három autót összetört egy fiatal Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","shortLead":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","id":"20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94812b7-1344-4185-92b2-0a3d272d2c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:11","title":"Milliós hiteleket veszünk fel az iskolakezdés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar falu programtól jutott idáig a miniszter.","shortLead":"A magyar falu programtól jutott idáig a miniszter.","id":"20190817_Gulyas_Gergely_Az_MSZP_mar_nincs_a_palyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8becc8-8497-4256-bea7-24f4e58130ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Gulyas_Gergely_Az_MSZP_mar_nincs_a_palyan","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:44","title":"Gulyás Gergely: „Az MSZP már nincs a pályán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32677b39-4569-4715-bc94-824181511220","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészek úgy festették le a 43 éves Michael Gargiulót, mint hidegvérű sorozatgyilkost, aki portyáin nőkre vadászott.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészek úgy festették le a 43 éves Michael Gargiulót, mint hidegvérű sorozatgyilkost, aki portyáin...","id":"20190816_Eliteltek_a_hollywoodi_meszarost_aki_ellen_Ashton_Kutcher_tanuskodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32677b39-4569-4715-bc94-824181511220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6157bc5-e6bc-4524-b306-6122d0dac888","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Eliteltek_a_hollywoodi_meszarost_aki_ellen_Ashton_Kutcher_tanuskodott","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:49","title":"Elítélték a “hollywoodi mészárost”, akinek az ügyében Ashton Kutcher tanúskodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5180697-5740-4729-add1-cedd6813d00f","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A kormányfő évről évre megpróbál ideológiai keretet adni rombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika legrosszabb hagyományait követi.","shortLead":"A kormányfő évről évre megpróbál ideológiai keretet adni rombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika...","id":"201933__illiberalizmus__kereszteny_szabadsag__mintakovetes__a_kezemet_nezzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5180697-5740-4729-add1-cedd6813d00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87c55e-565a-4924-986b-22339428b539","keywords":null,"link":"/itthon/201933__illiberalizmus__kereszteny_szabadsag__mintakovetes__a_kezemet_nezzek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 07:00","title":"Orbán Viktor is alig talál szavakat arra, amit az alkotmányos jogállammal művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]