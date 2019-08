Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fővárosiak több mint fele évente legalább egyszer taxizik, legtöbben nem appban, hanem telefonon rendelnek autót, az átlagos út 7 kilométeres.","shortLead":"A fővárosiak több mint fele évente legalább egyszer taxizik, legtöbben nem appban, hanem telefonon rendelnek autót...","id":"20190815_Felmertek_hogyan_taxiznak_a_budapestiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9bb96-acf8-4da8-9cb1-8347125adbe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Felmertek_hogyan_taxiznak_a_budapestiek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:54","title":"Felmérték, hogyan taxiznak a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","shortLead":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","id":"20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1271bdd-b516-4d8a-bcdd-7f3fcb25f2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:10","title":"Megjelent Szijjártó testvére a kamionsportban, ömlik az állami pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed868ac9-87b6-4de1-9904-218d4170bdff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ígéretes kezelés azoknak, akik mindig is vágytak macskára, de allergiásak rá.","shortLead":"Ígéretes kezelés azoknak, akik mindig is vágytak macskára, de allergiásak rá.","id":"20190816_macska_macskak_allergia_protein_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed868ac9-87b6-4de1-9904-218d4170bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4555ae5-9fcc-419f-8dc0-e3c0e60d9409","keywords":null,"link":"/elet/20190816_macska_macskak_allergia_protein_oltas_vakcina","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:20","title":"Allergiás a macskákra? Itt az ellenszer!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895cac68-108c-4ea2-a3dd-a999d49baeb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a kisbuszban még az S osztályénál is nagyobb luxus és kényelem fogadja az utasokat.","shortLead":"Ebben a kisbuszban még az S osztályénál is nagyobb luxus és kényelem fogadja az utasokat.","id":"20190815_dobozos_kimaxolva_ilyen_egy_94_millio_forintos_mercedes_vosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895cac68-108c-4ea2-a3dd-a999d49baeb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889a47c8-ec76-4234-9463-f04cd64111ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_dobozos_kimaxolva_ilyen_egy_94_millio_forintos_mercedes_vosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:21","title":"Dobozos kimaxolva: ilyen egy 94 millió forintos Mercedes V osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","shortLead":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","id":"20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fb1d1-7beb-4cc8-840c-cc0c712c4818","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:13","title":"8 milliót ér egy ilyen Toyota, amit épp ki akartak lopni az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426fd07-f343-4501-b734-87490f709f7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ötödik emeleten volt füst meg tűz.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt füst meg tűz.","id":"20190816_Langra_kapott_elektromos_roller_miatt_kiuritettek_a_Dropbox_szekhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7426fd07-f343-4501-b734-87490f709f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55afbfda-6009-4386-ab0c-036db192c759","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Langra_kapott_elektromos_roller_miatt_kiuritettek_a_Dropbox_szekhazat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:48","title":"Lángra kapott elektromos roller miatt kiürítették a Dropbox székházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","shortLead":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","id":"20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10140fad-cc9c-4882-a9ce-caf6783791ec","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:10","title":"Medence vizébe került Nemecsek Ernő szobra a Füvészkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad tanácsokat.\r

","shortLead":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad...","id":"20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86840cca-331d-4a54-bcc6-9694024cfaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:14","title":"Havi 850 ezret kap tanácsadásért a minisztériumtól Újiráz plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]