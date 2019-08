Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","id":"20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161fbac1-5400-4b67-a23a-f3cbb69be850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:51","title":"Az amerikaiak 62 százalékának nem tetszik, amit Trump művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot a Google, a Chromebook előnyeinek kiemelésére a Windows operációs rendszerrel, illetve az ezt futtató gépekkel szemben.","shortLead":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot...","id":"20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc6b3a-af2f-4afb-9cdd-b3b390c47634","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"A Google szerint kár Windowst használni, mert már lejárt lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","shortLead":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","id":"20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2b15c-1095-4f73-860f-89a4c5c6b684","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:52","title":"Trump sértődött kisgyerekként reagált, amiért Grönland nem lehet az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","shortLead":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","id":"20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58052d7-d002-417b-9817-3177e0910744","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:21","title":"Motorcsónakbalesetben halt meg az ismert lengyel filmproducer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9598d14-8c1e-41a8-b4cd-adb3ec726e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:55","title":"A Fidesz üdvözli a Fidesz-kormány nyugdíjasoknak adott 9000 forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79fc7a-d2a6-4e36-9799-3c6de87f6315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1356 eddig ingyenes parkolóhely vált fizetőssé a XI kerületben, ezen akadt ki a Mi Hazánk. ","shortLead":"1356 eddig ingyenes parkolóhely vált fizetőssé a XI kerületben, ezen akadt ki a Mi Hazánk. ","id":"20190823_Parkoloorakat_ragaszttott_le_Novak_Elod_a_XI_keruletben_nem_akar_fizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb79fc7a-d2a6-4e36-9799-3c6de87f6315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50285011-497e-4110-a889-897be12a8cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Parkoloorakat_ragaszttott_le_Novak_Elod_a_XI_keruletben_nem_akar_fizetni","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:58","title":"Parkolóórákat ragasztott le Novák Előd a XI. kerületben, nem akar fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál változatban is. ","shortLead":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál...","id":"20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1668e3ec-ab99-4a18-a48c-075afd8aed28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:29","title":"Photoshoppereknek nem akadály, ami az Audinak igen - ilyen lenne az RS6 szedánként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90949575-36aa-4b0e-90fe-d979edd64f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seattól önállósult márka egyre több részletet mutat elektromos koncepciójából. ","shortLead":"A Seattól önállósult márka egyre több részletet mutat elektromos koncepciójából. ","id":"20190823_Cupra_elektromos_auto_koncepcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90949575-36aa-4b0e-90fe-d979edd64f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaacfb0e-d42f-4244-a01c-ac9c9e840f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Cupra_elektromos_auto_koncepcio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:19","title":"Elektromos autókkal kaphat igazán önálló arculatot a Cupra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]