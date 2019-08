Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyvárad lesz Oradea.","shortLead":"Nagyvárad lesz Oradea.","id":"20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcba22f-bed2-4263-8352-3a5e0a0b6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:14","title":"Mostantól magyarul is kiírja a MÁV a határon túli állomásneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európán kívüli bevándorlók számát viszont túlbecsülték.","shortLead":"Az Európán kívüli bevándorlók számát viszont túlbecsülték.","id":"20190821_Tobb_a_magyar_NagyBritanniaban_mint_hittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3850b-bb3c-4106-a5f0-29f30647e6a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Tobb_a_magyar_NagyBritanniaban_mint_hittek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:51","title":"Több a magyar Nagy-Britanniában, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. 