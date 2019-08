Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","id":"20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161fbac1-5400-4b67-a23a-f3cbb69be850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:51","title":"Az amerikaiak 62 százalékának nem tetszik, amit Trump művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770da31-defb-4335-a92d-07592231389a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ad Astra – Út a csillagokba főszereplőjeként űrbeli küldetésen eltűnt édesapját keresi. ","shortLead":"Az Ad Astra – Út a csillagokba főszereplőjeként űrbeli küldetésen eltűnt édesapját keresi. ","id":"20190823_Latvanyos_elozetest_kapott_Brad_Pitt_uj_scifije","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b770da31-defb-4335-a92d-07592231389a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5aae83-f8a9-4435-804b-ba6a17e6f413","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Latvanyos_elozetest_kapott_Brad_Pitt_uj_scifije","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:32","title":"Látványos előzetest kapott Brad Pitt új sci-fije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. ","shortLead":"A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. ","id":"20190823_A_2030as_evekre_a_Volkswagen_leszamol_a_belso_egesu_motorral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494a6226-aebc-4b7f-bf67-feab281dd83f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_A_2030as_evekre_a_Volkswagen_leszamol_a_belso_egesu_motorral","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:51","title":"Logót vált a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","shortLead":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","id":"20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac4d5d3-da57-4969-8dd0-8196d6e263d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:16","title":"Zöldséget imitáló hússal reagál a műhústrendre egy amerikai gyorsétterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","shortLead":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","id":"20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6c937-76c2-4d4a-8cfd-a15f94e8e270","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Kétszer annyi a rendőr hazánkban, mint sok uniós államban, mégis állandóan túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3f05b2-eb80-402e-a743-3145c1044207","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki érezte már azt az anyóséknál, hogy a család le szeretné vadászni! Nos, az Aki bújt című, bestiálisan szellemes horrorfilmben a rémálom megvalósul. De csak azért, hogy a famíliának lehessen jövője. Kritika.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki érezte már azt az anyóséknál, hogy a család le szeretné vadászni! Nos, az Aki bújt című...","id":"20190823_Ilyen_lehet_az_ordog_csaladvedelmi_akcioterve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3f05b2-eb80-402e-a743-3145c1044207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac9f7cc-2c9a-456d-acc8-86ebf8c90cb0","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Ilyen_lehet_az_ordog_csaladvedelmi_akcioterve","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:00","title":"Ilyen lehet az ördög családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","id":"20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2c096-1b07-4791-a390-c7a27db2503e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:43","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","shortLead":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","id":"20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba4f5c-e479-454f-9de7-ad08e97d0bce","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:28","title":"Rózsadombi irodaházba költöznek a kormány plakátkampányait készítő cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]