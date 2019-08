Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést a Bp2017 Kft. ellen.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést...","id":"20190824_Feljelenti_a_vizes_vbt_szervezo_ceget_a_Magyar_Liberalis_Part_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a7ca-e45b-4fe6-860a-5ff237f12cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Feljelenti_a_vizes_vbt_szervezo_ceget_a_Magyar_Liberalis_Part_tagja","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:50","title":"Feljelenti a vizes vb-t szervező céget a Magyar Liberális Párt tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fontos dolgot még mindig titkolnak.","shortLead":"Egy fontos dolgot még mindig titkolnak.","id":"20190825_breaking_bad_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cf1b8d-546f-4258-a440-c3448b348bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_breaking_bad_film","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:26","title":"Itt a Breaking Bad film címe és a bemutató időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Két szállítmányban, mindkettő Costa Ricából érkezett.

","shortLead":"Két szállítmányban, mindkettő Costa Ricából érkezett.

","id":"20190824_Egy_het_alatt_harom_tonna_kokaint_fogtak_a_rotterdami_kikotoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302317af-62f6-4ab4-98cb-01fecbb7ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Egy_het_alatt_harom_tonna_kokaint_fogtak_a_rotterdami_kikotoben","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:39","title":"Egy hét alatt három tonna kokaint fogtak a rotterdami kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6e092c-42b8-4f66-bf80-c594833eb960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még júliusban történt az eset az M1-esen.","shortLead":"Még júliusban történt az eset az M1-esen.","id":"20190825_Fizetes_nelkul_lepett_le_600_liter_dizellel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6e092c-42b8-4f66-bf80-c594833eb960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055b448b-df70-495b-9dc8-615554699700","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fizetes_nelkul_lepett_le_600_liter_dizellel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:55","title":"Fizetés nélkül lépett le 600 liter dízellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi nyomás hatására Brazília elnöke pénteken engedélyezte, hogy a hadsereg is közreműködjön az amazóniai esőerdőtüzek megfékezésében.","shortLead":"A nemzetközi nyomás hatására Brazília elnöke pénteken engedélyezte, hogy a hadsereg is közreműködjön az amazóniai...","id":"20190824_Ujabb_lepest_tettek_az_Amazonas_megmentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dc7f20-6dac-404d-b6c5-e217943cda2d","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Ujabb_lepest_tettek_az_Amazonas_megmentesere","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:45","title":"Újabb lépést tettek az Amazonas megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","shortLead":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","id":"20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bde44-d89b-43d2-baef-55e84a32409b","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:59","title":"Rekord szinten bekecsketejeztek Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041ccc44-449e-4ded-a6d3-e803f60bd268","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tizennyolc veszélyeztetett cápa- és rájafaj, valamint háromféle tengeriuborka védelem alá helyezését szavazták meg a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény (CITES) kiterjesztéséről Genfben zajló tanácskozáson. ","shortLead":" Tizennyolc veszélyeztetett cápa- és rájafaj, valamint háromféle tengeriuborka védelem alá helyezését szavazták meg...","id":"20190825_Vedett_capak_tengeriuborkak_vidrak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=041ccc44-449e-4ded-a6d3-e803f60bd268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef29658-c0e8-46c5-81dd-afc0a93e5b93","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Vedett_capak_tengeriuborkak_vidrak","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:13","title":"Védett cápák, tengeriuborkák, vidrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed3a9ad-0d43-4926-b836-651d6debf0c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szakértő: komoly egészségi kockázatot jelenthetnek egyes egzotikus ízeltlábúak.","shortLead":"Szakértő: komoly egészségi kockázatot jelenthetnek egyes egzotikus ízeltlábúak.","id":"20190825_A_klimavaltozassal_uj_szunyogfajok_is_erkeznek_Ez_veszelyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed3a9ad-0d43-4926-b836-651d6debf0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca209aa-bef2-4c3c-b279-fdf18fe07195","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_klimavaltozassal_uj_szunyogfajok_is_erkeznek_Ez_veszelyes","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:33","title":"A klímaváltozással új szúnyogfajok is érkeznek. Ez veszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]