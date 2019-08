Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe többségre számít a fővárosi közgyűlésben.



","shortLead":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe...","id":"20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f5a961-496d-4a51-b00b-913d2bcef223","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:22","title":"Tarlós: hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet az ellenzéki kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","shortLead":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","id":"20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a3bf05-7129-402a-ba67-532f2167e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:04","title":"Felhőszakadás, villámlás, hőség: kiadta a riasztást a Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak elő, amelyeket a lengyel árakhoz igazítottak, magyarul, nem függetlenek továbbra sem a magyar árak az európai, sőt a világpiaci áraktól sem. A tüntetések mégis elmaradnak, mert az idei hiány miatt, a tavalyi duplájáért veszik most az ipari almát. De mi lesz jövőre, vagy azután, ha megint sok lesz az alma?","shortLead":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak...","id":"20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2691cb1e-8287-48c1-88f6-fe94ff7657b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:15","title":"Elmarad idén az almaháború, de attól még semmi nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem irvine-i kampuszának biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet megelőzni az Alzheimer-kórt, eredményeik a jövőben segíthetnek új gyógyszerek kifejlesztésében.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem irvine-i kampuszának biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet...","id":"20190826_alzheimer_kor_megelozese_agyi_immunsejtek_osszefugges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97399219-d5d0-48b7-805c-462ee9338af7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_alzheimer_kor_megelozese_agyi_immunsejtek_osszefugges","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Áttörés lehet, hogy megtalálták összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első becslések szerint legalább 35 ezer ember vonult fel Drezdában szombat délután, hogy elítélje az idegengyűlöletet és az intoleranciát, és kiálljon a nyílt és szolidáris társadalom mellett.","shortLead":"Az első becslések szerint legalább 35 ezer ember vonult fel Drezdában szombat délután, hogy elítélje...","id":"20190824_Tobb_tizezren_tiltakoztak_az_idegengyulolet_es_az_intolerancia_ellen_Drezdaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb8f79-32c7-4fe7-8210-d3e1c3975b37","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Tobb_tizezren_tiltakoztak_az_idegengyulolet_es_az_intolerancia_ellen_Drezdaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:48","title":"Több tízezren tiltakoztak az idegengyűlölet és az intolerancia ellen Drezdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","shortLead":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","id":"20190826_ICLN_Orban_Fatima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539373f1-033c-4c01-abd5-a2d62413d89c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_ICLN_Orban_Fatima","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:16","title":"Ultrakonzervatív katolikus szervezet ülésén járt Orbán Viktor Fátimában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0c9905-2938-419e-af06-d30b9319ebeb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Évek óta küzd a hazai szakma a rendkívül szigorú egészségügyi rendelettel, amely nők százait zárja ki abból, hogy gyerekük legyen. Az ellenzők jogi és pszichológiai akadályokról beszélnek, az orvosok ideológiai okokat is sejtenek a háttérben, a tény viszont maradt: ha valaki petesejt-donációra szorul, gyakran milliókat kell költenie külföldi kezelésre.","shortLead":"Évek óta küzd a hazai szakma a rendkívül szigorú egészségügyi rendelettel, amely nők százait zárja ki abból...","id":"20190826_magyar_petesejt_meddoseg_Csehorszag_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0c9905-2938-419e-af06-d30b9319ebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb4bfd9-2711-4e3f-b683-3c117f806249","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_magyar_petesejt_meddoseg_Csehorszag_turizmus","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:30","title":"Milliókért vesznek külföldön petesejtet a magyar nők, hogy anyák lehessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]