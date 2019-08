Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","shortLead":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","id":"20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7e72e-05b2-4322-96ac-bc86be43397d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:26","title":"A Nürburgringen máris szaladt egy rekordot a Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyen, fideszes támogatással induló Daru Árpád jót nevetett, és elismerte tettét. ","shortLead":"A Hódmezővásárhelyen, fideszes támogatással induló Daru Árpád jót nevetett, és elismerte tettét. ","id":"20190826_Politikus_ilyen_magyarazatot_meg_nem_adott_szavazatvasarlasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219339a-41c7-4998-99a7-615c6372f7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Politikus_ilyen_magyarazatot_meg_nem_adott_szavazatvasarlasra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:59","title":"Politikus ilyen magyarázatot még nem adott szavazatvásárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok az emberek, akiknél az infarktus kockázata áll fenn. A szívinfarktus korai, személyre szabott előrejelzését kutatja a Semmelweis Egyetem Maurovich-Horvat Pál, aki nemrég újabb akadémiai támogatást kapott precíziós orvoslási módszerének kidolgozásához.","shortLead":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok...","id":"20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461a5db-4016-4218-80cb-7e5a33b93a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:03","title":"Egy magyar kutató egy egyszerű vérvételből megmutatná, kinél esélyes a szívinfarktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2bfe-442a-4aaf-96a0-a5f405838cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő dobta ki a bútort az ablakon, de az pont egy autóra esett. ","shortLead":"Egy nő dobta ki a bútort az ablakon, de az pont egy autóra esett. ","id":"20190826_Pont_egy_parkolo_autot_talalt_el_a_hatodikrol_kidobott_szek_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2bfe-442a-4aaf-96a0-a5f405838cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113730b7-c8b7-4c29-8862-4ef157fb687b","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Pont_egy_parkolo_autot_talalt_el_a_hatodikrol_kidobott_szek_Gyorben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Pont egy parkoló autót talált el a hatodikról kidobott szék Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is fejlesztené, ha ő nyeri az októberi választást. ","shortLead":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is...","id":"20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56085e17-dcb4-4f1b-bf1f-0285d4f40d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:10","title":"Tarlós is beígérte: környezetvédelmi intézkedésekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép alakul ki róla – hol járt, mit csinált, kivel volt. Szülőként segítsük a gyerekekben tudatosulni az adatgyűjtés tényét - javasolja Devorah Heitner ifjúsági- és médiaszakértő.","shortLead":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép...","id":"20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a74360-c207-4bf2-9d08-1749d8f50ab0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:15","title":"Hogyan segíthetjük szülőként a gyerekek tudatos internetezését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","shortLead":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","id":"20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9330ee-762c-4c17-83be-dc3a24eca01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:59","title":"Tűz ütött ki Ibizán, egy hotel kaphatott lángra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Babahordozót hívott vissza a Lidl, hiába hirdették meg az akciós újságban.","shortLead":"Babahordozót hívott vissza a Lidl, hiába hirdették meg az akciós újságban.","id":"20190826_Meg_azelott_visszahivta_a_Lidl_a_problemas_babahordozot_hogy_a_boltokba_kerulhetett_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bb9ce-fc0d-4d20-8390-1fb6160a9280","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Meg_azelott_visszahivta_a_Lidl_a_problemas_babahordozot_hogy_a_boltokba_kerulhetett_volna","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:37","title":"Még azelőtt visszahívta a Lidl a problémás babahordozót, hogy a boltokba kerülhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]