[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe többségre számít a fővárosi közgyűlésben.



","shortLead":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe...","id":"20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f5a961-496d-4a51-b00b-913d2bcef223","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:22","title":"Tarlós: hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet az ellenzéki kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b451f54-c68c-497c-8304-adc31f570983","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nora Mörknek bő másfél év alatt harmadjára is kés alá kell feküdnie.","shortLead":"Nora Mörknek bő másfél év alatt harmadjára is kés alá kell feküdnie.","id":"20190826_Kilencedszer_mutik_meg_a_terdet_a_korabbi_gyori_vilagklasszisnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b451f54-c68c-497c-8304-adc31f570983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59244324-84cd-4656-b661-5f6e1aadaf5d","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Kilencedszer_mutik_meg_a_terdet_a_korabbi_gyori_vilagklasszisnak","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:31","title":"Kilencedjére műtik meg a térdét a korábbi győri világklasszisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","shortLead":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","id":"20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7e72e-05b2-4322-96ac-bc86be43397d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:26","title":"A Nürburgringen máris szaladt egy rekordot a Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy fiatal férfi az áldozat.","shortLead":"Egy fiatal férfi az áldozat.","id":"20190825_Halalos_baleset_tortent_Makkoshotykanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d337c1-5e4d-4e11-9353-68703d89b2da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Halalos_baleset_tortent_Makkoshotykanal","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:04","title":"Halálos baleset történt Makkoshotykánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá egy nő. Miközben egy YouTube-videót nézett arról, hogyan kell drágakövet keresni.","shortLead":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá...","id":"20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c3eaf5-3676-448c-bb9d-576f08f257bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:03","title":"Megnézte a YouTube-on, hogy kell gyémántot keresni – aztán talált egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Babahordozót hívott vissza a Lidl, hiába hirdették meg az akciós újságban.","shortLead":"Babahordozót hívott vissza a Lidl, hiába hirdették meg az akciós újságban.","id":"20190826_Meg_azelott_visszahivta_a_Lidl_a_problemas_babahordozot_hogy_a_boltokba_kerulhetett_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bb9ce-fc0d-4d20-8390-1fb6160a9280","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Meg_azelott_visszahivta_a_Lidl_a_problemas_babahordozot_hogy_a_boltokba_kerulhetett_volna","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:37","title":"Még azelőtt visszahívta a Lidl a problémás babahordozót, hogy a boltokba kerülhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során - jelentették a hatóságok vasárnap.","shortLead":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során...","id":"20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3932811c-23a7-4d03-9bf6-1863ed18a4ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:45","title":"Folytatódó hongkongi tüntetések: 29 embert őrizetbe vettek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt az első kép a Disney új produkciójáról. ","shortLead":"Itt az első kép a Disney új produkciójáról. ","id":"20190825_Felismeri_Emma_Stonet_Szornyella_de_Fraszkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826a56c3-13b7-4b48-a67e-ed6273b1c6d5","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Felismeri_Emma_Stonet_Szornyella_de_Fraszkent","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:15","title":"Felismeri Emma Stone-t Szörnyella de Frászként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]