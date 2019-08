Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","shortLead":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","id":"20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9497ce6-81d6-46e3-9d05-8627f9a90499","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:47","title":"Kim Dzsong Un rakétákat lövöldözött a Japán-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","shortLead":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","id":"20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c43225-c6ed-4688-8e43-717efc53b72c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:25","title":"Futó záporok enyhítik ma a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","shortLead":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","id":"20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b49340b-c4cd-4f0a-b2c1-00cf3b796508","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:36","title":"A franciák próbálják megmenteni az iráni nukleáris program korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli erőszak ellen. Egyetlen hibás intézkedés alapján nem lehet az egész testület munkáját megítélni – írják.","shortLead":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli...","id":"20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd73b99-52c6-414b-80e2-4a80d0897e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:54","title":"Ködösen fogalmazva magyarázkodik a rendőrség a brutális családgyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a841e2-f40c-4168-b590-050ed73d4933","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók megállapítása szerint az optimista emberek jóval tovább élnek, mint a pesszimisták. ","shortLead":"Amerikai kutatók megállapítása szerint az optimista emberek jóval tovább élnek, mint a pesszimisták. ","id":"20190826_optimizmus_elettartam_pesszimizmus_bostoni_orvosi_egyetem_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a841e2-f40c-4168-b590-050ed73d4933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfa643f-49b4-4c77-a5b5-fe8d29a84505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_optimizmus_elettartam_pesszimizmus_bostoni_orvosi_egyetem_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:26","title":"Optimista ön? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban a G7-es országcsoport szombat este Biarritzban megkezdődött csúcsértekezlete ellen. A szomszédos Bayonne-ban a rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be több száz tüntetővel szemben, aki egy be nem jelentett megmozduláson vonult fel a városközpontban.","shortLead":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban...","id":"20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24f1f5-6aab-418a-8799-b5cb6c7d5265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:39","title":"Könnygázt vetettek be a G7 elleni tüntetésen Bayonne-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De minek.","shortLead":"De minek.","id":"20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d012-4c75-45e6-9f26-c7859defd2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:18","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7c74f9-344e-4be8-ad63-4babba6dee5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A női kajaknégyes 500 méteren győzött.","shortLead":"A női kajaknégyes 500 méteren győzött.","id":"20190825_Kajakkenuvb_aranyerem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7c74f9-344e-4be8-ad63-4babba6dee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666ef274-1d9d-4d63-8c35-d5a0a9f7558c","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_aranyerem","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:25","title":"Aranyérem a kajak-kenu világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]