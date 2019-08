Egy perc alatt lezavarták az önkormányzati ülést, ahol a 79 évesen kilakoltatott férfi ügye is előkerült volna

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a bútorokat is hamisítják.","shortLead":"Már a bútorokat is hamisítják.","id":"20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51ec4fb-f98a-4d5a-a523-c95638a1df1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:20","title":"Hamis Gucci és Chanel bútorokkal volt tele egy raktár Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","shortLead":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","id":"20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291b8351-0e09-43cf-8ca6-d4e61ae798da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:50","title":"Újabb milliárdokkal drágul a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jöhet a no deal Brexit.","shortLead":"Jöhet a no deal Brexit.","id":"20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65d0dca-0991-47ad-8283-844a4a808f2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:16","title":"Jóváhagyta a királynő a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","shortLead":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","id":"20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318a39f4-b334-4d35-8459-2a06b88cbdbb","keywords":null,"link":"/sport/20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:08","title":"US Open: Babos ellenfele feladta a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti saját operációs rendszerének bevetését.","shortLead":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti...","id":"20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b99c77-bd59-41df-8148-00c5187e1b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:03","title":"Kivár a Huawei az Android lecserélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826f6e1-b610-4dc0-bdc9-b1942b0a4a97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A belvárosi önkormányzat kedvenc építőipari cége újítja fel közel 600 millió forintért az 5 milliárdból épülő, termálvizes Belvárosi Sportközpont környékének utcáit.","shortLead":"A belvárosi önkormányzat kedvenc építőipari cége újítja fel közel 600 millió forintért az 5 milliárdból épülő...","id":"20190827_580_millio_forintbol_glancoljak_ki_a_Belvarosi_Sportkozpont_kornyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d826f6e1-b610-4dc0-bdc9-b1942b0a4a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9183fec4-dc78-4e3f-af3b-0c56da6e3d9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_580_millio_forintbol_glancoljak_ki_a_Belvarosi_Sportkozpont_kornyeket","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:15","title":"580 millió forintból glancolják ki a Belvárosi Sportközpont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének neve egy gazdasági bűncselekményhez kapcsolódó ügy környékén.

","shortLead":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének...","id":"20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff869d-dbfa-4432-b52c-12a0285b25e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:51","title":"Átlátszó: A vizes vb-t rendező cég gazdasági vezetője is érintett lehet egy NAV-os vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","shortLead":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","id":"20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2de078-79e0-4cfa-957c-5b871e0f600c","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:47","title":"A kutatók biztosak benne, hogy II. Lajos király nem a Csele-patakba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]