[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolnak öt sérültje is van. ","shortLead":"A karambolnak öt sérültje is van. ","id":"20190826_m7_autopalya_katonai_konvoj_baleset_halalos_aldozat_katona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee429dc-8314-4954-af9b-8b27975ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_m7_autopalya_katonai_konvoj_baleset_halalos_aldozat_katona","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:56","title":"Meghalt egy katona a konvojbalesetben az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót az anyukaágy-akciót is levezénylő Orosvári Zsoltnak köszönhetően. ","shortLead":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót...","id":"20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d68253d-74ef-46df-9790-4c12e4dd0ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:34","title":"Most a székesfehérvári kórház gyerekosztálya jutott klímához Orosvári Zsoltnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","shortLead":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","id":"20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d8780-c6f0-465f-bbd4-83e8af098458","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:16","title":"Jordán Tamás Szombathely díszpolgára lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","shortLead":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","id":"20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11081b6-f198-4afa-ba6d-720b7170dbae","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:19","title":"Háromszor is hívták a rendőröket korábban a Zöldlomb utcai családi tragédia helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül úszva próbált meg eljutni Franciaországból az Egyesült Királyságba - jelentette a belga sajtó szerdán.","shortLead":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül...","id":"20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5215c-fb91-40a2-8801-c30c5560772e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:03","title":"Palackokból készített mentőmellényt, de belefulladt a tengerbe egy menedékkérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető szerkezetről most is csak annyi tudható, hogy sokáig volt fenn.","shortLead":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető...","id":"20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e19462-6844-4690-a5f6-04a4a67589c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2019. augusztus. 27. 19:03","title":"719 levegőben töltött nap után leszállt a kémrepülő, amiről senki nem tudja, miért indul útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","shortLead":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","id":"20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd21e2-ab65-4b50-9a6a-58c1d0d45b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:27","title":"Féléves várólista is lehet a bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ffcf4-1b02-4d7a-9148-55bc22bcfad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 50 kilós szerkezetet a csomagtartóhoz kötözte. Kép is van róla.","shortLead":"Az 50 kilós szerkezetet a csomagtartóhoz kötözte. Kép is van róla.","id":"20190828_Vilaghaborus_bombat_vitt_biciklivel_egy_ferfi_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ffcf4-1b02-4d7a-9148-55bc22bcfad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a727c-3b2c-4bf4-83ec-2c4707c04a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Vilaghaborus_bombat_vitt_biciklivel_egy_ferfi_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:38","title":"Világháborús bombát vitt biciklivel egy férfi Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]