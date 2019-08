Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak a keresztény gyülekezetek a melegekkel szemben, addig Magyarországon az LMBTQ-barát papot nagyítóval kell keresni. A Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni, például úgy is, hogy az alapján az egyház ne tartsa bűnnek a homoszexualitást. Meg úgy is, hogy Jézus épp annyira legyen férfi, mint nő. Modolo Ákos melegaktivistával és Szabadkai Bálint, a Keresztények a Melegekért nevű szervezet alapítójával döntöttünk tabukat.","shortLead":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak...","id":"20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c086735-4707-4771-8b80-342686295be0","keywords":null,"link":"/elet/20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:30","title":"Miért ne lehetne Jézus transznemű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","shortLead":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","id":"20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888d9838-d5a9-46d9-af6a-b57326417d6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:28","title":"Zöld utat adott a GVH a Kika felvásárlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a bútorokat is hamisítják.","shortLead":"Már a bútorokat is hamisítják.","id":"20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51ec4fb-f98a-4d5a-a523-c95638a1df1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:20","title":"Hamis Gucci és Chanel bútorokkal volt tele egy raktár Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait. Hamarosan piacra kerülhet a Galaxy A30s és a Galaxy A50s.","shortLead":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait...","id":"20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b07b05-63a0-49f1-b2d8-f264576b1b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:03","title":"Két új, olcsóbb telefont is kiad a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad58042-7ed7-4119-942a-b77384afcbd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a menetfények esetleg nem tennék teljesen egyértelművé, hogy egy BMW közelít, a sötétben világító hűtőrács garantáltan megteszi a hatását.","shortLead":"Ha a menetfények esetleg nem tennék teljesen egyértelművé, hogy egy BMW közelít, a sötétben világító hűtőrács...","id":"20190828_mar_vilagito_vesehutoraccsal_is_rendelheto_az_5os_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad58042-7ed7-4119-942a-b77384afcbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d074d3-2dfb-4c9c-9907-ea5842433b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_mar_vilagito_vesehutoraccsal_is_rendelheto_az_5os_bmw","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:41","title":"Már világító vese-hűtőráccsal is rendelhető az 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ad1955-f752-4387-9393-3d09935c560c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légzuhatag nem csak félelmetesen néz ki, de veszélyes is. ","shortLead":"A légzuhatag nem csak félelmetesen néz ki, de veszélyes is. ","id":"20190826_Felelmetes_legkori_jelenseget_fotoztak_Balassagyarmaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ad1955-f752-4387-9393-3d09935c560c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f5012-b559-44b0-88b8-5e37191f2cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Felelmetes_legkori_jelenseget_fotoztak_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"Félelmetes légköri jelenséget fotóztak Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőrendű fontosságúnak nevezte az immunizálás felgyorsítását az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC), hangsúlyozva, hogy a HPV (humán papillomavírus) okozta rákos megbetegedések kialakulásának 92 százaléka megelőzhető a védőoltással.","shortLead":"Elsőrendű fontosságúnak nevezte az immunizálás felgyorsítását az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ...","id":"20190826_hpv_vedooltas_hatekonysaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8bb14f-8c61-49d2-9065-60dce0a63b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_hpv_vedooltas_hatekonysaga","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:03","title":"\"A HPV-daganatok nélküli jövő karnyújtásnyira van, de sürgős lépésekre van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott szabadalmat felhasználva renderelt képek készültek a Sony következő generációs konzoljáról, a PlayStation 5-ről.","shortLead":"Egy kiszivárgott szabadalmat felhasználva renderelt képek készültek a Sony következő generációs konzoljáról...","id":"20190827_sony_playstation_5_formaterv_dizajn_foto_jatekkonzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ae8e4-9dd6-4112-9b5a-84a4e0719842","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_sony_playstation_5_formaterv_dizajn_foto_jatekkonzol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:03","title":"Ez már a PlayStation 5? Érdekes képek kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]