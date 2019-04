Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes jól van, néhány napig megfigyelés alatt tartják. ","shortLead":"Az énekes jól van, néhány napig megfigyelés alatt tartják. ","id":"20190405_Mick_Jagger_szivmutet_turne_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38b41f-c123-46de-b916-bd90bb5d913d","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mick_Jagger_szivmutet_turne_korhaz","timestamp":"2019. április. 05. 10:04","title":"Megműtötték Mick Jaggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának polgármester-jelöltnek októberben. Az LMP és a Jobbik egyelőre kimaradt, de velük is tárgyalnak még.","shortLead":"Most csak az MSZP-P, a DK és a Momentum osztotta fel egymás között a 23 fővárosi kerületet, hogy kit indítanának...","id":"20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1395a58-7b1b-4a4b-8e37-71e3c6d44717","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Ellenzeki_polgarmesterjeloltek_Budapest","timestamp":"2019. április. 06. 11:16","title":"A fél ellenzéki egység megvan Budapesten - itt a bejelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Antek Smykiewicz a lengyel Sztárban sztár legutóbbi műsorában Kóbor Jánosnak öltözött, és elénekelte a Gyöngyhajú lányt. Most azt nyilatkozta, hogy minden vágya, hogy találkozzon az Omega frontemberével. ","shortLead":"Antek Smykiewicz a lengyel Sztárban sztár legutóbbi műsorában Kóbor Jánosnak öltözött, és elénekelte a Gyöngyhajú...","id":"20190405_Talalkozni_akar_Kobor_Janossal_a_lengyel_imitatora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96570594-3537-4332-a867-fabf2a50870f","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Talalkozni_akar_Kobor_Janossal_a_lengyel_imitatora","timestamp":"2019. április. 05. 11:27","title":"Találkozni akar Kóbor Jánossal a lengyel imitátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","shortLead":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","id":"20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb63c1-3932-46ca-a71a-c8f2d25b3dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","timestamp":"2019. április. 05. 16:03","title":"Bizarr felvételek: ennek a kutyának a füle helyén egy második száj nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete azonban úgy látja: a mostani zűrzavar csak a jéghegy csúcsa, alatta jól működő kapcsolat van. Sőt, paradox módon a britek a Brexit miatt jobban tudják most értékelni az európaiakat.","shortLead":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete...","id":"20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a25ec0-ca78-4abf-b0a3-ac8b1b45e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","timestamp":"2019. április. 05. 11:10","title":"\"Úgy tűnhet, egy zűrzavar az egész ország, de álljunk azért meg!\" – Interjú Iain Lindsay brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","shortLead":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","id":"20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e5f9e2-4c73-45c0-a797-3800466792b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","timestamp":"2019. április. 05. 16:00","title":"A Zsolnay szerint nem hiányzik semmi, hiába keres az ügyészség 11 milliónyi porcelánt vezetőjükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","shortLead":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","id":"20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2482e713-3b19-40ae-8ac3-31852e8b2ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","timestamp":"2019. április. 04. 15:41","title":"Csodálatos plakátok készültek a kelenföldi buszgarázs nyílt napjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák a gyerekükkel.","shortLead":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák...","id":"20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460c621d-41ec-460d-86bf-3ab34877a44a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","timestamp":"2019. április. 04. 15:03","title":"Döntött az EP: sokkal több szabadságot kell adni az apáknak, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]