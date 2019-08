Amikor a propagandát vizsgáljuk, ritkán látunk túl a közmédia-TV2-Origo horizontján, pedig van élet Bayer Zsolton túl. Szerencsére időről időre megtartják az önkormányzati választásokat, amikor kiteljesedhet a helyi média is. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a választáson csatatérnek számító vidéki városok televíziói hogyan számoltak be az önkormányzati kampány eheti rajtjáról.

Szombat óta tart az önkormányzati választások hivatalos kampányidőszaka és legkésőbb hétfőre be is röffent a legtöbb nagyvárosban a helyi pártok és szervezetek aktivista és kommunikációs gépezete. Ahogy azt a múlt héten bejelentettük, 10 önkormányzatot nagyítóval figyelünk majd az októberi választásokig. A vidéki helyszínek közül Hódmezővásárhely az egyetlen, ahol nincs városi televízió (tavaly decemberben kisebb botrány során fejezte be a működését), a többi városi tévében viszont már hírt is adtak a kampánystartról. Nézzük, hogy sikerült.

Ahol vannak ennél fontosabb dolgok: Szombathely

A Szombathelyi Televízió adásai keddig érhetőek el egyelőre az online felületeken. A híradók tanúsága szerint jegyzőkönyvszerűen számoltak be a kampány kezdetéről: egy hosszabb anyagban mondták el a jegyző segítségével a tudnivalókat az ajánlóívekről.

A városi televízió márciusig a kormánypárti agenda szerint szerkesztette a tartalmakat. Ebben az időszakban pezsdült fel a politikai élet Szombathelyen, miután a helyi Fidesz kiengedte a kezéből a közgyűlési többséget. A korábbi alporgármester kegyvesztésével közgyűlési többséget szerző ellenzék a többi közt a városi tévé vezetőjét is menesztette, így maga a tévé is közéleti üggyé vált.

Hasonló ügyekből pedig jópár van azóta is, ezek az eheti híradókban fontosabb szerepet kaptak, mint a jelöltek átlagos sajtótájékoztatói. Így például szóba kerül a Savaria Karneválról kigolyózott Jordán-darab ügye. Ami pedig a kiegyensúlyozottságot illeti: Puskás Tivadar, a város fideszes polgármestere hétfőn értékelte az elmúlt kilenc évét, ami már a hétfői, 13 perces híradóban 2 percet kapott. Ez alapján nem lenne panaszra oka a kormánypártnak Szombathelyen, érthetetlen, hogy a helyi, magánkézben lévő propagandaoldal mégis panaszkodik.

Hova tűnt Péterffy Attila? - Pécs

A kampánystart óta már három híradó került fel a Pécs TV online felületére, amelyek végrahajtották azt a bravúrt, hogy nyomtalanul eltüntették belőlük az MSZP/DK/Momentum/Jobbik támogatásával induló polgármesterjelöltet és a Mindenki Pécsért ellenzéki pártszövetség képviselő-jelöltjeit egyaránt. Így például nem forgattak arról, hogy az ellenzéki jelöltek már kedden leadták a szükséges aláírásokat. Azért az összellenzéki polgármester-jelölt név szerint is szóba kerül a hétfői híradó második anyagában azzal a felütéssel, hogy “Nem lehet büszke Péterffy Attila a hőerőműben végzett igazgatói tevékenységére”. A riportban a város egyik civilszervezetének vezetője (a Fidesz támogatásával induló képviselőjelölt, Kővári János rokona) mondja el, hogy miért nem. Mégis a szerdai híradót emelnénk ki, amelynek négy anyagába hat kormánypárti és a Fidesszel helyi szövetségben induló politikus fért bele, és csak öt civil.

A pécsi városi televíziót működtető kommunikációs kft-től nemrég szabadulni akart a város. A független Szabad Pécs úgy okoskodott, hogy a fideszes városvezetés sem biztos az októberi sikerben, ezért magánkézbe juttatták volna ezeket a felületeket, ám végül elálltak az eladástól.

A Deákné vászna: Szeged

Szeged városi televíziója is három híradót publikált már a kampánystart óta. Ebben kimondottan a kampánnyal egyetlen anyag foglalkozott, amelyben megmutatták, hogyan vették fel az ajánlóíveket a jelöltek. A riporter szerint az ívekért érkező jelölt elutasítása miatt nem szólal meg az anyagban fideszes, és azóta sem került szóba a párt. Botka Lászlónak viszont nagy napja volt kedden. A híradóban beszél a Szegedi Ifjúsági Napokról, és megszólal a szőregi virágokról szóló anyagban is.

A szegedi városi tévé anyagait ide kattintva lehet megnézni.

Első ránézésre rendben: Szolnok

Szolnoki csataterünk városi tévéje meglepő arányt produkált a kampánystartról szóló anyagaiban. Több mint egy perccel hosszabb anyagban számolt be a széleskörű ellenzéki összefogás kampánynitójáról, mint a Fideszéről. Sőt, a kormánypártiaknál még a Munkáspárt is több időt kapott a híradóban. Ám ha jobban megnézzük a televízió által készített anyagokat, kiderül a turpisság. Szalay Ferenc, a város fideszes polgármestere az elmúlt három napban öt különböző anyagban ad át, nyit meg és segít szorgalmasan, ahol tud, míg az ellenzéki jelölt 23-a óta eltűnt a televízió képernyőjéről. Még az amúgy a pedagógusoknak szóló tanévnyitó konferencia kapcsán is a polgármester beszédét tartották a legfontosabbnak.

Teljes kontroll: Eger

A csatatereink közül Egerben a legarcátlanabb a városi televíziós propaganda. A Fidesz városi és megyei listás jelöltjeit is külön-külön anyagban mutatták be, az ellenzék valamiért csak a megyei önkormányzati választás kapcsán jelennek meg, az ellenzéki polgármesterjelölt, Mirkóczki Ádám neve el sem hangzik az elmúlt napok híradóiban, míg Habis László ahol csak tud, átad. A legarcátlanabb jelzőt pedig az alábbi anyaggal nyerte meg az Egri tv. Mirkóczkival szemben Bódás Bianka, egy független jelölt külön anyagot érdemelt. Ő korábban az Együtt2014 nevű kamupárt alapításában jeleskedett: