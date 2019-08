Hazahozták Frankfurtból a fiatal kőbányai lány gyilkosát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","shortLead":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","id":"20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1174e2e2-9a84-4c6c-9e61-2c3381bd65b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:23","title":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg a velencei filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltásellenes kampányok miatt világszerte többen betegedtek meg kanyaróban a WHO új jelentése szerint.","shortLead":"Az oltásellenes kampányok miatt világszerte többen betegedtek meg kanyaróban a WHO új jelentése szerint.","id":"20190829_WHO_dramai_leptekben_terjed_a_kanyaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10086404-6015-4e70-831b-861e4e764896","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_WHO_dramai_leptekben_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:03","title":"WHO: Drámai léptékben terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89ede9e-46e4-4d92-bb2d-e3c25b802ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Dánielt még július végén fogták el Németországban, azért ölte meg volt barátnőjét, mert a lány szakítani akart vele. ","shortLead":"Cs. Dánielt még július végén fogták el Németországban, azért ölte meg volt barátnőjét, mert a lány szakítani akart...","id":"20190830_Hazahoztak_Frankfurtbol_a_fiatal_kobanyai_lany_gyilkosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89ede9e-46e4-4d92-bb2d-e3c25b802ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd6d7f-101d-4968-a227-517740106545","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Hazahoztak_Frankfurtbol_a_fiatal_kobanyai_lany_gyilkosat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:49","title":"Hazahozták Frankfurtból a fiatal kőbányai lány gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A korábbi pszichológiai gondolkodással szakítva a szakemberek mostanában nem azt a kérdést teszik fel, hogy miként vezetnek rendellenes lelki működéshez a traumák, hanem fordítva: a traumatikus körülmények ellenére miképp marad meg az egészséges lelki működés? És még az is kiderült, hogy a lelki ellenálló képesség tréningezhető. ","shortLead":"A korábbi pszichológiai gondolkodással szakítva a szakemberek mostanában nem azt a kérdést teszik fel, hogy miként...","id":"20190829_Mindenki_szamara_eletbevago_a_reziliencia_de_mi_is_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf2298f-6453-4ca7-9911-2c73df491c4b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190829_Mindenki_szamara_eletbevago_a_reziliencia_de_mi_is_az","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:30","title":"Mindenki számára életbevágó a reziliencia, de mi is az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész-rendező azt mondta, bátornak kell lennie annak, aki vele akar dolgozni.","shortLead":"A színész-rendező azt mondta, bátornak kell lennie annak, aki vele akar dolgozni.","id":"20190828_Alfoldi_Olyan_hires_akarok_lenni_hogy_amikor_meghalok_bemondjak_a_teveben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76fe2c5-ed2f-4fbb-98b8-145367a5e006","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Alfoldi_Olyan_hires_akarok_lenni_hogy_amikor_meghalok_bemondjak_a_teveben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:52","title":"Alföldi: Olyan híres akarok lenni, hogy amikor meghalok, bemondják a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","shortLead":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","id":"20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed47578-063a-49a1-9c49-5432880dfb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:25","title":"Csúcsdöntés az egészségügyben - az adósságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban, hanem klímagyászban élnek. Ürge-Vorsatz kollégáinak jó része is depressziós, neki is volt egy periódusa, amikor nehezen tudott kijönni a klímaváltozás okozta letargiából.","shortLead":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban...","id":"20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f8411-562e-4d1c-89aa-d22c3b6db1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:08","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A 9 éves lányomnak klímafélelme van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félmillió lengyel választópolgárt érint közvetlenül az EU bíróságnak szeptemberre várható határozata azokról az adósokról, akik svájci frankban vettek fel ingatlanhitelt még a 2008-as nagy pénzügyi válság előtt. ","shortLead":"Félmillió lengyel választópolgárt érint közvetlenül az EU bíróságnak szeptemberre várható határozata azokról...","id":"20190829_devizahitel_per_eu_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b0c8e5-9ba8-487e-8de1-8efb84266a91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_devizahitel_per_eu_lengyelorszag","timestamp":"2019. augusztus. 29. 07:18","title":"4500 milliárd forintos pofont kaphat Lengyelország a devizahitelek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]