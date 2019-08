Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","shortLead":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","id":"20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c439bbb8-33a1-457c-a9a8-0a133f43782a","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","timestamp":"2019. július. 31. 11:17","title":"Ortopédiai segédeszközt találtak egy krokodilban. De hogy került bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem figyelnek, komoly hendikeppel kezdhetik a pályájukat.","shortLead":"Ha nem figyelnek, komoly hendikeppel kezdhetik a pályájukat.","id":"20190801_Nyakig_eladosodhatnak_az_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf9026b-5da7-4e30-8bb1-5aac0b27bf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nyakig_eladosodhatnak_az_egyetemistak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:39","title":"Nyakig eladósodhatnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","shortLead":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","id":"20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432abd2-52ee-4e82-9782-285f9451cc35","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2019. július. 31. 10:24","title":"Rogán Antal felmentette a nemzeti konzultációkért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le a kaliforniai Monterey-öbölben is.","shortLead":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le...","id":"20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f472aa-9e09-48f7-bee9-0c18c5451b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","timestamp":"2019. július. 30. 21:03","title":"Fóka keveredett egy hatalmas bálna szája és ebédje közé, egy fotós pont lekapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akin egy nappal korábban jelentek meg heveny allergiás tűnetek: izzadt és vörös lett a bőre. A hivatalos magyarázatok szerint ismeretlen allergia támadta meg a 43 éves politikust, ám támogatói úgy vélik, az ellenzéki tüntetéseket szervező Navalnij mérgezés áldozata lett. Ha ez lenne az igazság, nem ő lenne az első, akit a Kreml halkan, és viszonylag kis feltűnéssel próbált meg eltenni láb alól.","shortLead":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij...","id":"20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdb7aa9-f443-4158-98f1-3297971646fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. július. 30. 16:40","title":"A Kreml persze ártatlan, de mintha túl sok lenne a megmérgezett orosz ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1675c1a-6a9b-4176-867a-e6b36f8feacf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonosváltást nemrég jegyezték csak be.","shortLead":"A tulajdonosváltást nemrég jegyezték csak be.","id":"20190731_Orban_Viktor_apjatol_berli_az_alcsutdobozi_golfpalyakat_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1675c1a-6a9b-4176-867a-e6b36f8feacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd4d20e-0404-4695-b436-c24ba9aec81f","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Orban_Viktor_apjatol_berli_az_alcsutdobozi_golfpalyakat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. július. 31. 07:34","title":"Orbán Viktor apjától bérli az alcsútdobozi golfpályákat Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570617d9-c233-4133-ac89-f848c606e4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről mér hónapok óta hallani, azt most maga a Google is megerősítette: a már évek óta fejlesztett mozgásérzélő radar bekerül az októberben bemutatkozó Pixelekbe. Ezzel valóban kitűnhetnek a tömegből a keresőóriás csúcstelefonjai.","shortLead":"Amiről mér hónapok óta hallani, azt most maga a Google is megerősítette: a már évek óta fejlesztett mozgásérzélő radar...","id":"20190801_soli_mozgaserzkelo_radar_google_pixel_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570617d9-c233-4133-ac89-f848c606e4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d743c6da-7c7e-4116-9cba-248f2fa2a877","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_soli_mozgaserzkelo_radar_google_pixel_4","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:33","title":"Olyan újdonság jön ősszel a Google mobiljaiba, amilyen eddig még nem volt okostelefonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]