[{"available":true,"c_guid":"397cdc33-6392-4690-8f27-9c21ed537e2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megújítják a Tabán növényzetét, megváltozik az utak nyomvonala, megújul a 80-as éveket idéző aszfaltos focipálya, és a fenti játszóterek is sokszínűbbek lesznek.\r

\r

","shortLead":"Megújítják a Tabán növényzetét, megváltozik az utak nyomvonala, megújul a 80-as éveket idéző aszfaltos focipálya, és...","id":"20190829_Megujul_a_Taban_lesz_arokaso_8_meteres_trambulin_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=397cdc33-6392-4690-8f27-9c21ed537e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6823053c-910c-4846-8834-e9a690812a59","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Megujul_a_Taban_lesz_arokaso_8_meteres_trambulin_is","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:55","title":"Megújul a Tabán, lesz árokásó, 8 méteres trambulin is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vágányt lezártak, hogy javítsanak a helyzeten, de a dolog nem úgy sült el, ahogy tervezték. Az utolsó ütést egy figyelmetlen markolókezelő vitte be.","shortLead":"Több vágányt lezártak, hogy javítsanak a helyzeten, de a dolog nem úgy sült el, ahogy tervezték. Az utolsó ütést...","id":"20190830_A_kesesek_miatt_felujitasba_kezdett_a_MAV_a_szolnoki_vonalon_de_csak_meg_tobb_keses_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e5637d-a3a2-4685-b026-859b900a0763","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_kesesek_miatt_felujitasba_kezdett_a_MAV_a_szolnoki_vonalon_de_csak_meg_tobb_keses_lett_belole","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:03","title":"A késések miatt felújításba kezdett a MÁV a szolnoki vonalon, de csak még több késés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","shortLead":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","id":"20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3575dd2b-5cda-4e4c-8dfb-af9159b43055","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:43","title":"Továbbjutott a Ferencváros, az Európa-liga főtábláján folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","shortLead":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","id":"20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81231d5-7006-478d-94e6-389a8e4ffc6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:46","title":"Ne próbáljon autópálya-matricát venni a mobiljával ma éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","id":"20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8754a-5ac9-469e-9c2f-1f2e74df506c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:53","title":"Lövöldözés volt Ráckevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Ongyilkos_akciora_emlekezteti_Lancziek_felmondasa_Schmidt_Maria_programigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574f0832-091e-470b-8a08-d0ae92dabaaf","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ongyilkos_akciora_emlekezteti_Lancziek_felmondasa_Schmidt_Maria_programigazgatojat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:10","title":"Öngyilkos akcióra emlékezteti Láncziék felmondása Schmidt Mária programigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","shortLead":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","id":"20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fda3b7-8b96-4333-a337-a4de1f764ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró: 24 millió forinttól indul az új hibrid BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak szoftverlicenceket. Sőt az Igazságügyi Minisztérium is, bár sokkal kisebb összegben. E két év öt legnagyobb beszerzése közül háromról jelentettek szabálytalanságokat az amerikai hatóságok a beszerzések teljes listája alapján, amelyet a KEF adott ki a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak...","id":"20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711e0cc-1633-482e-b2d4-c4b12e20b621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:30","title":"Az ügyészség is vett Microsoft-szoftvert a botrány éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]