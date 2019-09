Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f054836-e885-48e9-83d1-17865c9714bf","c_author":"Grawatsch Péter","category":"velemeny","description":"Újabb válasz Balavány Györgynek. ","shortLead":"Újabb válasz Balavány Györgynek. ","id":"20190902_Emberbarat_allatbarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f054836-e885-48e9-83d1-17865c9714bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083799bf-c510-4576-ad0a-88979288cdf7","keywords":null,"link":"/velemeny/20190902_Emberbarat_allatbarat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:04","title":"Emberbarát, állatbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","shortLead":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","id":"20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db462cb1-edff-4283-a24d-8fc2e1eb5313","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:26","title":"Egy-másfél órát késhetnek a vonatok a Budapest-Cegléd-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","shortLead":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","id":"20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9b3b92-f548-410f-97e0-df3ce4697d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. szeptember. 02. 05:37","title":"GKI: Kifulladóban a magyar gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton fél egy előtt 31 Celsius-fok körül alakult az országos átlaghőmérséklet, ami 8 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál.","shortLead":"Szombaton fél egy előtt 31 Celsius-fok körül alakult az országos átlaghőmérséklet, ami 8 fokkal magasabb az ilyenkor...","id":"20190831_meteorologia_hoseg_atlaghomerseklet_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274020-804a-4cdf-8cc3-b9f0a8fd8152","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_meteorologia_hoseg_atlaghomerseklet_nyar","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:05","title":"Érzi? Sokkal melegebb van az ilyenkor szokásosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro telefonokat.","shortLead":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro...","id":"20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdb49c0-4315-47c1-817d-c14d8d740678","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:33","title":"Itt a dátum: szeptember 19-én jön a Huawei idei legerősebb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És ön mit csinált hétvégén, miután megpuccsolta a parlamenti demokráciát?","shortLead":"És ön mit csinált hétvégén, miután megpuccsolta a parlamenti demokráciát?","id":"20190902_Cuki_kutyaval_es_plakatkampannyal_igyekszik_urra_lenni_a_Brexitkaoszon_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee9c2ca-43db-4313-9b04-83bb42a8f312","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Cuki_kutyaval_es_plakatkampannyal_igyekszik_urra_lenni_a_Brexitkaoszon_Boris_Johnson","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:53","title":"Cuki kutyával és plakátkampánnyal igyekszik úrrá lenni a Brexit-káoszon Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","shortLead":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","id":"20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5826def8-b9f3-46f2-91f5-3a7afcc696f8","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:49","title":"Pilótajelölt vitte le a gépet az oktatója helyett Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Életstílusváltást és üres szavak helyett konkrét cselekvést sürget.","shortLead":"Életstílusváltást és üres szavak helyett konkrét cselekvést sürget.","id":"20190901_Ferenc_papa_a_fiatalok_bator_kornyezetvedelmi_lepeseket_kovetelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616a01b8-afe6-440b-8943-e489f3af37ef","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Ferenc_papa_a_fiatalok_bator_kornyezetvedelmi_lepeseket_kovetelnek","timestamp":"2019. szeptember. 01. 13:55","title":"Ferenc pápa: a fiatalok bátor környezetvédelmi lépéseket követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]