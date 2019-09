Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színésznő az átvételekor elmondta, áldottnak érzi magát, hogy ilyen hosszú karrierje lehetett.","shortLead":"Az Oscar-díjas színésznő az átvételekor elmondta, áldottnak érzi magát, hogy ilyen hosszú karrierje lehetett.","id":"20190902_Julie_Andrews_eletmudijat_kapott_Velenceben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea804d8-bdf3-4e5e-a047-8d9e64cf7907","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Julie_Andrews_eletmudijat_kapott_Velenceben","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:53","title":"Julie Andrews életműdíjat kapott Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán sót is adnak mellé.","shortLead":"Talán sót is adnak mellé.","id":"20190902_A_200_millios_hazak_elott_oszt_krumplit_a_Kutyapart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2ef1f3-657f-4b45-a06a-27c8fb597d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_200_millios_hazak_elott_oszt_krumplit_a_Kutyapart","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:07","title":"200 milliós házak előtt oszt krumplit a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n...","id":"20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af13701-e0ff-43ab-8a1b-b29e8f4559cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:00","title":"Menekülés a semmibe – Elefánt-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d96918d-0488-4722-bbcb-d2c970adb073","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó mellé még felfért a mezőgazdaságban használt gép is.","shortLead":"A személyautó mellé még felfért a mezőgazdaságban használt gép is.","id":"20190903_Egy_tragyaszoroval_a_treleren_kaptak_el_az_autopalyan_egy_roman_kisbuszost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d96918d-0488-4722-bbcb-d2c970adb073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c9ddff-071c-4d55-9f22-d79fd0968082","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Egy_tragyaszoroval_a_treleren_kaptak_el_az_autopalyan_egy_roman_kisbuszost","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:46","title":"Trágyaszóróval a trélerén kaptak el az M0-son egy román kisbuszost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén a Szent Anna-plébániatemplomban.","shortLead":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó...","id":"20190902_semjen_templom_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad79af8-14b1-4e90-9e99-32ba677510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_semjen_templom_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"Semjén: Itt nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","shortLead":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","id":"20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649b03e2-be88-4f39-a5ca-5344544e5fff","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:27","title":"Továbbra is a Fehér Ház elleni támadásra kíváncsiak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőhöz képest 10 fokot esett a hőmérséklet. ","shortLead":"Hétfőhöz képest 10 fokot esett a hőmérséklet. ","id":"20190903_Egesz_heten_marad_a_hirtelen_jott_huvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d028792a-95cb-408a-9bb1-0d7677b0171d","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egesz_heten_marad_a_hirtelen_jott_huvos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:30","title":"Egész héten marad a hirtelen jött hűvös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapító-főszerkesztő helyét az eddigi főszerkesztő-helyettes, Fiala Borcsa veszi át.","shortLead":"Az alapító-főszerkesztő helyét az eddigi főszerkesztő-helyettes, Fiala Borcsa veszi át.","id":"20190903_D_Toth_Kriszta_lekoszont_a_WMN_foszerkesztoi_posztjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327447d7-37d9-4905-9000-b207a673b3bb","keywords":null,"link":"/elet/20190903_D_Toth_Kriszta_lekoszont_a_WMN_foszerkesztoi_posztjarol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:14","title":"D. Tóth Kriszta leköszönt a WMN főszerkesztői posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]