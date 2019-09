Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f07f303d-745f-4270-a5eb-fd437c3dc9e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Puskazas_ellen_kartondoboz_a_diakok_fejere__meglepo_modszert_talalt_ki_egy_tanar_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f07f303d-745f-4270-a5eb-fd437c3dc9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b6ad3f-928a-47a2-a211-b3e4f102fb3f","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Puskazas_ellen_kartondoboz_a_diakok_fejere__meglepo_modszert_talalt_ki_egy_tanar_foto","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:49","title":"Puskázás ellen kartondoboz a diákok fejére – meglepő módszert talált ki egy tanár (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e0faef-f2c3-43de-817f-549d9a5f7519","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha alumínum kerül az izzadásgátlókba?","shortLead":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium...","id":"20190905_aluminiummentes_dezodor_izzadasgatlo_velemenyek_fluoridmentes_fogkrem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e0faef-f2c3-43de-817f-549d9a5f7519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a628d-5578-4661-a48b-d389ef1aa810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_aluminiummentes_dezodor_izzadasgatlo_velemenyek_fluoridmentes_fogkrem","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Van értelme alumíniummentes dezodort venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére. \r

","shortLead":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti...","id":"20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a798d-1c2d-4f1a-a9d0-e0c7f1be98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:48","title":"Újra megerősödött Dorian, az amerikai partokat ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők arra kérik a tanulók szüleit, hogy igazoljanak egy napot a gyereküknek, ha részt venne a bojkottban.","shortLead":"A szervezők arra kérik a tanulók szüleit, hogy igazoljanak egy napot a gyereküknek, ha részt venne a bojkottban.","id":"20190904_Nem_sztrajkot_iskolabojkottot_hirdetnek_a_diakok_jovo_pentekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2673692-369d-4f14-ba1e-1c3efd00da18","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Nem_sztrajkot_iskolabojkottot_hirdetnek_a_diakok_jovo_pentekre","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:45","title":"Nem sztrájkot, iskolabojkottot hirdetnek a diákok jövő péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 15 négyzetméteres helyiségben kapott lángra a szemét.","shortLead":"Egy 15 négyzetméteres helyiségben kapott lángra a szemét.","id":"20190903_Kigyulladt_hulladek_okozta_egy_ferif_halalat_Zalaegerszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee13191-c550-4015-acc1-8bb9bc235eda","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Kigyulladt_hulladek_okozta_egy_ferif_halalat_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:22","title":"Kigyulladt hulladék okozta egy férfi halálát Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac54d-14cd-4658-9ad0-594589b75b09","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ma már megszokott dolog, hogy a kiállításokat – a művek befogadását, végső soron hasznosulását segítő – múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik. Ezek abban különböznek a hagyományos tárlatvezetésektől, hogy a látogató aktív részvételére építenek, az ismereteket is kreatív, gyakorlati tevékenységek révén igyekeznek átadni, ezáltal a közönség és a művészi alkotások közötti kapcsolatot közvetlenebbé tenni, mintegy lehetőséget nyújtani arra, hogy azokat a néző sajátjának is érezhesse.","shortLead":"Ma már megszokott dolog, hogy a kiállításokat – a művek befogadását, végső soron hasznosulását segítő –...","id":"20190904_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac54d-14cd-4658-9ad0-594589b75b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c06f25-2c6b-4607-9fb8-177c94006a50","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190904_","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:38","title":"Vizuális nevelési laboratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0cabc5-1eb7-4166-b56f-66c1253d177f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vadon élő állatokkal fotózkodó turisták megzavarják az állatok táplálkozását, utódgondozását, veszélyeztetik a születésszámot – figyelmeztettek kutatók.","shortLead":"A vadon élő állatokkal fotózkodó turisták megzavarják az állatok táplálkozását, utódgondozását, veszélyeztetik...","id":"20190904_vadallatok_szelfik_fenykepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0cabc5-1eb7-4166-b56f-66c1253d177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc15a89-360d-4f61-bc2c-4423c6e5048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_vadallatok_szelfik_fenykepek","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:03","title":"Ami nekünk egy jó fotó az állattal, az neki testi és érzelmi stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus. A Kádár-kockák után most jöhetnek a nemzeti szellemiségű típusházak.","shortLead":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus...","id":"20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1e65e0-6858-4d9a-b6bd-bc1c9b41b1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:55","title":"A vidék építészete: a Kádár-kockák után jön a Nemzeti Mintaterv Katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]