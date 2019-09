Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok még éltek, amikor a rendőrök megtalálták és kiásták őket.","shortLead":"Az állatok még éltek, amikor a rendőrök megtalálták és kiásták őket.","id":"20190907_Elve_temetett_el_kismacskakat_egy_no_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404977c6-937c-435c-b447-530cfc1c73f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Elve_temetett_el_kismacskakat_egy_no_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:15","title":"Élve temetett el kismacskákat egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez történik világviszonylatban is – állítják kutatók. ","shortLead":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez...","id":"20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d509c21-2df0-41eb-bd9e-96805da17a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 00:03","title":"A gazdagoknak is megvan a maguk baja: a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4696f1d0-ef10-48e7-b8c3-1c4159edd916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markó utcában sétált egy társaság, amikor egyikük felmászott a parkoló autók tetejére. ","shortLead":"A Markó utcában sétált egy társaság, amikor egyikük felmászott a parkoló autók tetejére. ","id":"20190907_Ot_keresi_a_rendorseg_a_mentoautok_megrongalasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4696f1d0-ef10-48e7-b8c3-1c4159edd916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660547ce-9b09-41b3-91c8-687db6213aca","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Ot_keresi_a_rendorseg_a_mentoautok_megrongalasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:29","title":"Őt keresi a rendőrség a mentősök autóinak megrongálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában.","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először...","id":"20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a321c3a-21ff-4c86-9cb9-983a0d7480a4","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:07","title":"Kilenc év után nyert a Ferrari Monzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","id":"20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7055e0ed-c2ab-413d-8d5c-75b00114d43f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:34","title":"Meghalt egy autós hajnalban a XXIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötvenen próbáltak behatolni az orosz űripari központba.","shortLead":"Ötvenen próbáltak behatolni az orosz űripari központba.","id":"20190908_Szabororoket_fogott_az_orosz_urkutatasi_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c814cb1-3c61-42ed-aeb6-b6b9331eaf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Szabororoket_fogott_az_orosz_urkutatasi_hivatal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:25","title":"Szabotőröket fogott az orosz űrkutatási hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból, de \"a tűréshatárig fogja tesztelni\" a jogszabályt.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült...","id":"20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f27aca-9d5a-43c1-ab92-e2c0b69b86fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:46","title":"Már saját bevallása szerint is a tűréshatárt teszteli Boris Johnson kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a705ff4c-f177-4ba9-9d51-281a3a6e9c1e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190908_Marabu_FekNyuz_Sorozatgyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a705ff4c-f177-4ba9-9d51-281a3a6e9c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6912f160-fbf4-4e64-9809-c92fd33944f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Marabu_FekNyuz_Sorozatgyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:27","title":"Marabu FékNyúz: Sorozatgyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]