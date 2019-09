Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a legendás Whisky a Go Góban lép fel.\r

","shortLead":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar...","id":"20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb76808-4ffb-499e-879d-69858981627f","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:15","title":"Legendás hollywoodi helyen lép fel a Tankcsapda és a Junkies októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","shortLead":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","id":"20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163e36d0-6bec-4b0c-92ae-87f22e4570ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:10","title":"Csúszik a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük miatt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombat este a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük...","id":"20190908_Trump_megint_a_Twitteren_uzente_meg_hogy_ez_igy_nem_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce7d1ad-e3e9-4c2c-b414-4ecf601433df","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Trump_megint_a_Twitteren_uzente_meg_hogy_ez_igy_nem_megy","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:21","title":"Trump megint a Twitteren üzente meg, hogy ez így nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki szigetcsoporton a gleccserek olvadása nyomán. Nincs ok az örömre, mert előtte félsziget volt.","shortLead":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki...","id":"20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb965c79-000a-493d-8d7d-017c44c43b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:27","title":"Új szigetet teremtett a felmelegedés Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Dalversenyre\" gyűlnek össze a hosszúszárnyú bálnák Új-Zéland legészakibb vizeiben minden évben. A kutatók szerint az állatok bemutatják egymásnak dalaikat, és új dallamokat tanulnak egymástól. ","shortLead":"\"Dalversenyre\" gyűlnek össze a hosszúszárnyú bálnák Új-Zéland legészakibb vizeiben minden évben. A kutatók szerint...","id":"20190909_hosszuszarnyu_balnak_eneke_uj_dalok_tanulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b21d075-c7a8-4063-a0ae-ca568249bb91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hosszuszarnyu_balnak_eneke_uj_dalok_tanulasa","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:03","title":"A bálnák összegyűlnek egy helyen, hogy új dalokat tanuljanak egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős aszfalt miatt az egyik kanyar elkezdte gyűjteni az autókat.","shortLead":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős...","id":"20190908_Video_szuperkaotikus_futam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c5d46-738b-4ba9-b4b8-f04285ac584b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Video_szuperkaotikus_futam","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:47","title":"Videó: 11 autó tört össze ugyanott egy autóversenyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében változatlan marad Romániában.","shortLead":"A 2031-re prognosztizált 18 százalékos fogyás ellenére elképzelhető, hogy a magyar etnikum aránya lényegében...","id":"201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea5e8fd-4717-446b-b578-df510f72e0ef","keywords":null,"link":"/vilag/201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:00","title":"Fogynak a magyarok Romániában. De a románok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség szombaton a honlapján.","shortLead":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség...","id":"20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1bb247-da5a-4fa2-839e-456d35806a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:02","title":"Újra járható az M19-es autóút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]