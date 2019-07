Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","shortLead":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","id":"20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4e6991-66aa-4500-82d6-8bc8141032df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","timestamp":"2019. július. 10. 13:21","title":"A világ leggyorsabb golyóálló autója 300+ km/h-val képes száguldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 35 éves, jelenleg parlamenti képviselő fiú elfogadta Bolsonaro elnök ajánlatát.","shortLead":"A 35 éves, jelenleg parlamenti képviselő fiú elfogadta Bolsonaro elnök ajánlatát.","id":"20190712_A_brazil_elnok_sajat_fiat_tenne_meg_washingtoni_nagykovetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b228334-f263-45ba-8c88-2a91dc69fd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_brazil_elnok_sajat_fiat_tenne_meg_washingtoni_nagykovetnek","timestamp":"2019. július. 12. 06:27","title":"A brazil elnök saját fiát tenné meg washingtoni nagykövetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","id":"20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3a65e-3b93-4452-b200-ed086944a438","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","timestamp":"2019. július. 11. 08:40","title":"Lebontották a MOM Sportnál kiégett fabódét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtés folytatódik. ","shortLead":"A gyűjtés folytatódik. ","id":"20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ff526e-33bd-4e32-9a78-a85564b357e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 10. 15:15","title":"Hableány-tragédia: 1,6 milliónál tart a gyűjtés a kapitány és a matróz családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","shortLead":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","id":"20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9673c28-ba4b-440f-9dd7-cd40630ecbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","timestamp":"2019. július. 10. 20:22","title":"Medián: Erősödött a DK és a Momentum, az LMP szavazótábora a felére csökkent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb9570b-cbf8-4acc-a996-f4110268378c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","timestamp":"2019. július. 11. 12:20","title":"Ilyennek látja a Balatont egy versenypilóta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat a közelmúlt egyik legrejtélyesebb eltűnési ügye. Eredmény azonban nincs, így továbbra sem tudni, mi lett a sorsa a 36 éve eltűnt Emanuela Orlandinak, egy vatikáni alkalmazott 15 éves lányának.","shortLead":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat...","id":"20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334fd73-5904-4446-a307-1003365fb71c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","timestamp":"2019. július. 11. 16:09","title":"“Nézd, merre mutat az angyal”: sírokat nyitottak fel a Vatikánban, de a 36 éves titok nem oldódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég, érkezett a régi főszerkesztő helyére a Bálványosi Szabadegyetem sajtófőnöke.\r

\r

","shortLead":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég...","id":"20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c093-cbe3-403c-b2ee-26a682a34210","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","timestamp":"2019. július. 11. 18:13","title":"A NER szemében megbízható főszerkesztőt kapott a legsikeresebb erdélyi magyar napilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]