{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó"},{"available":true,"c_guid":"890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zuzana Caputova szlovák elnök a szabadság és demokrácia megtestesítőjének nevezte az első köztársasági elnököt.

\r

","shortLead":"Zuzana Caputova szlovák elnök a szabadság és demokrácia megtestesítőjének nevezte az első köztársasági elnököt.

\r

","id":"20190711_Goncz_Arpad_sirjanal_is_fejet_hajt_a_szlovak_elnok","timestamp":"2019. július. 11. 18:47","title":"Göncz Árpád sírjánál is fejet hajtott a szlovák elnök"},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett Lyme-kórt, akkor hosszabb ideig kell a szervezetünket antibiotikumokkal bombázni, ezért jobban tesszük, ha eleve esélyt sem adunk a betegséget okozó baktériumnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy be kell zárkózni a négy fal közé. A Lyme-kórral szembeni esélyeinket latolgattuk. ","shortLead":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett...","id":"20190710_Klimavaltozas_nelkul_ma_harombol_ket_embernek_nem_lenne_Lymekorja","timestamp":"2019. július. 10. 20:00","title":"Klímaváltozás nélkül ma háromból két embernek nem lenne Lyme-kórja"},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták el

\r

","shortLead":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták...","id":"20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","timestamp":"2019. július. 11. 19:46","title":"Embercsempész magyar sofőrt kaptak el Prágában"},{"available":true,"c_guid":"19d6c965-aa01-43cb-aedb-45b9a0bf5d17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiterjeszti együttműködését a VW és a Ford, közös cégben fejlesztik az elektromos hajtást és az önvezető technológiát.","shortLead":"Kiterjeszti együttműködését a VW és a Ford, közös cégben fejlesztik az elektromos hajtást és az önvezető technológiát.","id":"20190712_A_VW_es_a_Ford_egyutt_fejlesztik_a_jovo_technologiait_de_heves_versenyben_maradnak_","timestamp":"2019. július. 12. 16:14","title":"A VW és a Ford együtt fejlesztik a jövő technológiáit, de heves versenyben maradnak (?)"},{"available":true,"c_guid":"d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós, mint azt korábban feltételeztük.","shortLead":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós...","id":"20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 11. 12:00","title":"Az egyik legnagyobb sofőrhiba, amikor valaki a forgalommal szemben hajt – van megoldás ellene"},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvesen kikérte magának, hogy segítsenek neki, aztán ásót ragadott.","shortLead":"Kedvesen kikérte magának, hogy segítsenek neki, aztán ásót ragadott.","id":"20190712_Erzsebet_kiralyno_93_evesen_is_siman_elultet_egyedul_egy_fat","timestamp":"2019. július. 12. 14:19","title":"Erzsébet királynő 93 évesen is simán elültet egyedül egy fát"},{"available":true,"c_guid":"aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan "dolgozott". Azóta a Twitteren is követheti.","shortLead":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan "dolgozott". Azóta a Twitteren is követheti.","id":"20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","timestamp":"2019. július. 11. 16:50","title":"Kétszer öntötték, 160 éve kongatja az egész órát a Big Ben"} Azóta a Twitteren is követheti.","shortLead":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan “dolgozott”. Azóta a Twitteren is követheti.","id":"20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e6fde0-defc-468d-b105-6570a2569863","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","timestamp":"2019. július. 11. 16:50","title":"Kétszer öntötték, 160 éve kongatja az egész órát a Big Ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]