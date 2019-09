Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a török elnök ismét azzal fenyegetett, hogy megnyitja az ország határait az Európai Unióba igyekvő szíriaiak előtt.","shortLead":"Korábban a török elnök ismét azzal fenyegetett, hogy megnyitja az ország határait az Európai Unióba igyekvő szíriaiak...","id":"20190911_Merkel_es_Erdogan_telefonon_egyeztetett_a_menekultvalsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1841ec-bb9c-438d-a789-39bbc9862715","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Merkel_es_Erdogan_telefonon_egyeztetett_a_menekultvalsagrol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 21:53","title":"Merkel és Erdogan telefonon egyeztetett a menekültválságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","shortLead":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","id":"20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54384cf5-f311-4a0d-937f-305de070fef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:50","title":"Alföldi Róbert is Pikó András mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek forró pillanatok a meghallgatásán. Kiállt az Európai Unió további bővítése mellett és kicsit kampányolt Tarlós István főpolgármesterért.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek...","id":"20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8b83a3-4be3-4516-915a-21c1b837e798","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:34","title":"Orbán: A kormánnyal harcolni akaró polgármester alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","id":"20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6a866-7d31-4614-989f-41d3f57ce369","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:14","title":"Elhalasztotta a Hankook rácalmási gyárának bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","shortLead":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","id":"20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc239e-1200-4941-ae52-ef0eabf1ea8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:35","title":"Régi ismerőse verte át a tokaji „drogbárót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz agresszió elleni harcra.","shortLead":"Az orosz agresszió elleni harcra.","id":"20190913_Tobb_szazmillio_dollaros_amerikai_katonai_segelyt_kap_Ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f9a587-6b2b-4c61-99e0-89a8781a3a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_Tobb_szazmillio_dollaros_amerikai_katonai_segelyt_kap_Ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:07","title":"Több száz millió dolláros amerikai katonai segélyt kap Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne vonni a konzekvenciákat - Kormányhivatal vizsgálja az Electrolux jászberényi leépítését - Tarlós István majd eldönti, akar-e vitázni a többi jelölttel - hangzott el a kormányinfón, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy új hetilapnak is reklámot csinált, és ahol az is elhangzott, nagyon valószínű, hogy nem indul meg a Parlament őszi ülésszaka az önkormányzati választásokig. \r

","shortLead":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne...","id":"20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45c6709-0cc8-4b30-9e04-e078bf7bcd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:42","title":"Gulyás Gergely a házkutatásról: Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd a Földről. ","shortLead":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd...","id":"20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5480a67c-d4e1-42b8-b482-7530b505fed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:33","title":"Két aszteroida is megközelíti a Földet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]