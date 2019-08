Minden jel arra mutat, hogy a magyar kormány miatt fog meghiúsulni a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) között korábban megkötött együttműködési megállapodás. Ezzel a bajor kormány pénzügyi támogatása is elúszhat – tudta meg a hvg.hu. A két intézmény ettől szakmai alapokon még dolgozhat együtt – mint ahogy azt tervezi is. Manfred Weber és Orbán Viktor bejelentésének azonban nem sok realitása van.

Weber tavasszal a Fidesz Néppártban maradásának feltételéül szabta a CEU jogállásának rendezését, illetve Budapesten tartását. Márciusi látogatásán bejelentette, hogy a bajor kormány és a TUM segítségével mentenék meg az egyetemet. Az általa vázolt konstrukció szerint Bajorország két tanszék finanszírozásába szállt volna be, egy harmadik esetében a képzést alapítványi formában, a TUM koordinációjával valósították volna meg.

A TUM elnöke és CEU elnök-rektora május elején alá is írta a részletes együttműködési tervet a két intézmény között, egyben arra kérte a magyar kormányt, hogy biztosítsa a CEU-nak azokat a jogi garanciákat, amelyek lehetővé teszik ennek megvalósítását, vagyis az amerikai diplomák kiadását.

© MTI / Szigetváry Zsolt

Ragaszkodnak a feltételekhez

Május óta azonban nagy a csend a megállapodás körül. Információink szerint a bajor és a magyar fél semmilyen szinten nem találkozott az elmúlt hónapokban, amit a müncheni tartományi kormány oktatási minisztériuma meg is erősített a hvg.hu-nak. Azt írták, semmilyen fejleményről nem tudnak a májusi megállapodás óta.

© AFP / DPA / Sven Hoppe

Ennél is fontosabb választ adtak, amikor azt kérdeztük: annak ellenére is támogatják-e a megállapodást, hogy a CEU jogilag még mindig nem kapta meg a magyarországi működéséhez szükséges garanciákat.

Az együttműködési megállapodás határozott feltétele, hogy az a CEU jogilag amerikai diplomákat adhasson ki Magyarországon

– közölték.

Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese is megerősítette a hvg.hu-nak, hogy a tudományos együttműködés aláírása óta nem volt fejlemény, de ennek az is az oka, hogy a szakmai részéről mindenben sikerült megegyezniük a müncheni egyetemmel, azon nincs mit változtatni. Arra azonban ő is emlékeztetett, hogy a jelenlegi megállapodás csak akkor érvényes, ha a jogi keretek tisztázódnak.

Enyedi szerint most nem tudnak mást tenni, mint hogy megvárják, mit lép a magyar kormány. Ha egyértelműen kijelentenék, hogy a CEU nem felel meg a törvényi kereteknek és bevonnák a működését, vagy épp ellenkezőleg, elfogadnák az amerikai akkreditációt, egyértelműbb lenne a helyzet. Az eddigiek alapján azonban a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy továbbra is "elsunnyogják a döntést".

Enyedi Zsolt © Reviczky Zsolt

Ebben az esetben azonban a CEU és a TUM közötti,

jelenlegi együttműködési megállapodás egy idő után elvész.

Hogy ez pontosan mikor történhet meg, azt nem tudni. A rektorhelyettes ennek ellenére hasznosnak nevezte a tárgyalásokat a két egyetem között, és a későbbi szakmai együttműködést is lehetségesnek tartotta. A magyar kormány támogatása nélkül azonban ezt a saját költségvetésükből kell megoldani, mert a bajor kormány támogatására nem számíthatnak.

Húzzák és magyarázkodnak

Szerettük volna megtudni a Müncheni Műszaki Egyetem terveit is, de a szabadságolások miatt eddig többszöri megkeresésünkre sem tudtak válaszolni, mint ahogy Manfred Weber sem reagált az érdeklődésünkre. Nem válaszolt a magyar kormány sem, pedig jelen helyzetben egyedül rajtuk múlik a megállapodás sorsa. A többi közt azt kérdeztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől, mi a feltétele annak, hogy rábólintsanak a bajorokkal kötött megállapodásra, valamint szerettük volna tudni, hogy miért nem keresték a találkozó lehetőségét a bajor féllel.

A távlati esélyekről sokat elmond, hogy Gulyás Gergely nemrég a németekre kente a felelősséget. A kormányinfón legalábbis úgy fogalmazott, hogy éppen a bajor jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a TUM együttműködjön a CEU-val, és így a CEU Budapesten maradva kiadhasson amerikai diplomát – mert a bajor törvények ugyanolyanok, mint a lex CEU.

Gulyás nem mondta meg, konkrétan mely jogszabályra gondol – erre is rákérdeztünk tárcájánál –, azonban a bajor felsőoktatási törvényben mi nem találtunk olyan passzust, amely a lex CEU-ra hajazna. Abban annyi van, hogy a bajor állam beleszólhat az egyetemek közti együttműködésbe, főként a saját állami intézmény használatának védelmében. Minden másban a szabályozás liberális és megengedő, semmilyen különbséget nem tesz EU-s, illetve EU-n kívüli intézmények között. Németországban tartományi hatáskörben szabályozzák az oktatási kérdéseket, a bajor törvény alapján egy berlini egyetemmel ugyanolyan keretek közt működhet együtt egy müncheni, mint egy magyarral vagy amerikaival.

Gulyás Gergely © MTI / Máthé Zoltán

Orbán már az osztrák kancellárra mutogat

Orbán Viktor miniszterelnököt júliusban kérdeztük a CEU sorsáról, de annyit mondott,

a CEU eltávozott Bécsbe, ezért minden vele kapcsolatos kérdésben az osztrák kancellár az illetékes.

A magyar miniszterelnöknek valószínűleg már nem is igazán fontos, hogy engedményeket tegyen a bajor félnek, noha korábban még írásban vállalt garanciát a bajor miniszterelnöknek, hogy nem áll a megállapodás útjába, most viszont már nehéz elhinni, hogy bármelyik fél komolyan gondolta volna a megállapodást.

Március óta sokat fordult a kocka: akkor a Fidesz bizonytalan néppárti sorsa és a közelgő EP-választások miatt Orbánnak a kompromisszumok keresése, míg Webernek a kemény fellépés állt érdekében. A kampányban viszont Orbán kihátrált Weber mögül, a csúcsjelöltből nem lett bizottsági elnök, továbbra is a néppárti frakciót vezetheti.

A Fidesz kizárása valószínűleg csak novemberben kerül majd újra terítékre, ezért még az is lehet, hogy Orbán szándékosan akarja addig elhúzni a CEU jogi helyzetének tisztázását.

Orbán ráadásul nemcsak a hvg.hu-nak, hanem a néppárti "bölcsek tanácsának" is azzal érvelt, a CEU önként távozott Bécsbe.

© Fazekas István

A bajor kormányt arról is megkérdeztük, látnak-e esélyt arra, hogy a magyar fél megváltoztatja a véleményét, de diplomatikusan csak annyit feleltek: "figyelemmel kísérik a további fejleményeket".

Készülnek a költözésre

A CEU mindenesetre már teljesen felkészült arra, hogy a következő tanév több kurzusát Bécsben kezdik, az osztrák fővárosban kijelölt kampuszon az utolsó simításokat végzik. A teljes felújítás szeptember végén lesz kész, ezért az igazi ingázás októberben kezdődik majd a két város között a tanároknak és a diákoknak egyaránt.

Az egyetem nemrég egy videót is posztolt oldalára, amelyen a CEU betűit helyezik fel az új épület tetejére.

Az intézménynek arról egyelőre még nincsenek adatai, hogy pontosan hány beiratkozójuk lesz a következő félévre, hiszen az még az utolsó pillanatig változhat. Ennek ellenére úgy tudjuk, hogy a mostani becslések szerint a számuk nem csökkent.

Az egyetemet Soros György is támogatásáról biztosította nemcsak a Nyílt Társadalom Alapítvány részéről, hanem személyesen is. A magyar származású üzletember nemrég megerősítette júniusi bejelentését, mely szerint az alapítvány meg kívánja növelni az egyetem pénzügyi alapját. Arról még nincs hír, hogy ez mekkora összeget jelent, viszont a CEU-nak feltehetően szüksége is lesz rá, hiszen a magasabb bécsi megélhetési költségek miatt valószínűleg az ösztöndíjakon is emelni kell majd.